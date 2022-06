Handreiking biedt hulp bij woonoplossingen middeninkomens

Wat kun je als gemeente doen om mensen met een middeninkomen aan een woning te helpen? Een nieuwe handreiking van Platform31 biedt maatregelen en praktijkvoorbeelden.

Het is een van de grote uitdagingen van dit moment: genoeg betaalbare woningen voor iedereen, onder wie de mensen met een middeninkomen. Deze laatste groep woningzoekenden dreigt momenteel tussen wal en schip te vallen, aldus kennisorganisatie Platform31. Ze verdienen te veel voor een sociale huurwoning, maar te weinig om een huis te huren in de vrije sector of er een te kopen.

Maatregelen voor meer woningen middeninkomens

In de handreiking Hoe helpen gemeenten mensen met een middeninkomen aan een woning? staat een scala aan maatregelen die gemeenten kunnen nemen. Want, zo schrijft Platform31: ‘Er is niet één maatregel die het probleem van betaalbaarheid en beschikbaarheid voor de middengroepen in één keer kan oplossen.’

Integendeel zelfs. ‘Er zijn meerdere maatregelen nodig die op basis van een integrale visie een samenhangend pakket in gang moeten zetten. Maatregelen van en voor allerlei partijen, waaronder gemeenten. In deze handreiking kijken we wat gemeenten, al dan niet in samenwerking met corporaties, marktpartijen, provincies en Rijk, kunnen doen om mensen met een middeninkomen te helpen.’

Van financiële instrumenten tot flexwonen

In de publicatie staan mogelijke oplossingen om het aanbod voor mensen met een middeninkomen te verruimen. Zowel kwantitatief als kwalitatief en zowel in het huur- als koopsegment. Zo komen de juridische instrumenten aan bod (publiekrechtelijk en privaatrechtelijk, om ontwikkelingen op de woningmarkt te sturen), net als financiële instrumenten. Dat kan bijvoorbeeld het verstrekken van startersleningen zijn.

Ook is er aandacht voor de samenwerking met corporaties en marktpartijen en voor vernieuwende woonoplossingen. Zo kunnen gemeenten bestaande woningbouw beter benutten, en meer kijken naar mogelijke transformatie van leegstaand commercieel vastgoed zoals kantoren in woningen. Ook flexwonen kan een oplossing bieden.

Woningcrisis

Er zijn twee versies van de handreiking. In de uitgebreide versie staat veel aanvullende informatie. Ook zijn hierin de belangrijkste maatregelen te vinden, die vanuit het rijk worden genomen op het gebied van de woningcrisis. Zo is er informatie over de Nationale Woon- en Bouwagenda, en de afbakening van het middensegment van huur- of koopwoningen. Verder verschillende praktijkvoorbeelden, zoals dat van gemeente Nijkerk. Die stuurt in haar nieuwe woonvisie naast het sociale huursegment, bewust ook op realisatie van woningen in het middensegment.

Daarnaast is er een samenvatting met korte opsommingen van de maatregelen per onderwerp en de praktijkvoorbeelden die er zijn.