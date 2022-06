Subsidie beschikbaar voor inrichting gezonde buurten

Foto: Gerard Til

Op dertien plekken in Nederland is al een ‘Gezonde Buurt’ gerealiseerd en daar komen binnenkort negen nieuwe buurten bij. Gemeenten kunnen zich hiervoor inschrijven en aanspraak maken op 75.000 euro ter ondersteuning.

Een Gezonde Buurt is een groene plek in een buurt waar natuur, ontmoeten, bewegen en spelen samenkomen. Bewoners komen er elkaar tegen, kinderen worden uitgedaagd creatief te spelen, en jong en oud leert over gezonde voeding.

Samen doen

Het project Gezonde Buurt is een samenwerking van IVN Natuureducatie, Jantje Beton en JOGG. Het richt zich op plekken waar meer sociale cohesie nodig is en waar je mensen wilt uitdagen om te bewegen en wilt laten kennismaken met een gezonde leefstijl. Binnen zo’n project staat ‘doen’ centraal. Omwonenden denken daarbij vanaf het begin mee over wat er beter kan in hun buurt.

De ontwikkeling van een Groene Buurt kan zo tot stand komen samen met kinderen, volwassenen, de gemeente en andere betrokken organisaties uit de buurt, zoals een sociaal wijkteam, kerk, moskee of dagbestedingslocatie.

‘Katalysator voor andere initiatieven’

Inmiddels zijn er dertien gezonde buurten, onder andere in de gemeenten Stichtse Vecht, Breda, Dordrecht en Leeuwarden. Miranda Verburg, programmaleider speelruimte bij Jantje Beton: ‘De afgelopen jaren hebben we al veel saaie pleintjes zien veranderen in levendige, groene plekken. Deze nieuwe natuurlijke (speel)plekken, zijn een katalysator voor allerlei andere initiatieven en brengen de mensen uit de buurt met elkaar in contact.’

Ze vervolgt: ‘Bij de Pluktuin en het Pukplein in Breda timmerden cliënten van de dagbesteding bijvoorbeeld mee aan het houten speelschip. Buurtbewoners ontmoeten elkaar dagelijks bij hun moestuintjes en buurtkinderen zorgen voor buurthond Puk die ook aan het plein woont.’

Negen nieuwe gezonde plekken

In de komende periode komen er negen gezonde buurten bij. Gemeenten kunnen zich inschrijven om aanspraak te maken op ondersteuning en financiële middelen. Inschrijven kan tot 20 juni. Uit de inschrijvingen worden negen gemeenten geselecteerd. Zij krijgen onder meer begeleiding bij de inrichting van zo’n buurt. Ook ontvangen ze per buurt 65.000 euro voor aanpassingen aan de fysieke omgeving en 10.000 euro ter stimulering van activiteiten.

Voorwaarden voor deelname

Op ivn.nl staat welke voorwaarden er worden gesteld aan gemeenten voor deelname. In de onderstaande video zie je hoe het eraan toe gaat in een Gezonde Buurt.