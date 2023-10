Subsidies om gebruik wasbare luiers te stimuleren

De gemeenten Heerenveen en Lansingerland starten vanaf 1 januari 2024 met een stimuleringsmaatregel voor wasbare luiers. De subsidie is een vervolg op succesvolle pilots. En er zijn meer gemeenten met een stimuleringsregeling voor wasbare luiers.

Gemeente Lansingerland startte in 2022 een proef onder dertig gezinnen. Begin 2023 werd de test met de wasbare luiers afgerond. De resultaten van de proef waren positief. Om die reden komt de gemeente begin volgend jaar met een stimuleringsregeling voor wasbare luiers als alternatief voor wegwerpluiers. Zo probeert de gemeente onder meer om de hoeveelheid luiers in het restafval terug te dringen.

Kortingscode

Lansingerland stelt een kortingscode van 100 euro beschikbaar voor inwoners met kinderen in de luierleeftijd bij een minimale besteding van 250 euro aan wasbare luiers. De kortingscode geldt voor de aanschaf van wasbare luiers bij één leverancier waar de gemeente afspraken mee heeft gemaakt. De regeling loopt in ieder geval twee jaar, tot eind 2025. Na deze periode evalueert de gemeente het aantal gebruikers en kijkt of de regeling aanpassing nodig heeft.

‘Bofkontjesregeling’

De gemeente Heerenveen deed vier jaar terug al een proef met de luiers. Dertig gezinnen kregen destijds een pakket met wasbare luiers en begeleiding. Ook hier werd de proef met enthousiasme ontvangen. De conclusies van dergelijke experimenten blijken zonder uitzondering positief. In Heerenveen kunnen inwoners met baby’s daarom vanaf volgend jaar gebruikmaken van de bofkontjesregeling. Deze subsidieregeling heeft een looptijd van twee jaar. Om gebruik te maken van de subsidie moeten ouders een compleet pakket kopen voor de hele luierperiode. De prijs voor een pakket is ongeveer 1.000 euro, afhankelijk van het gekozen type luiers. De subsidie vanuit de gemeente is 500 euro per pakket. Er is subsidie beschikbaar voor 70 pakketten.

Eenmalige tegemoetkoming

Ook een aantal andere gemeenten biedt een stimuleringsregeling aan. In de gemeente Deurne kunnen inwoners voor een startpakket of basispakket wasbare luiers een eenmalige tegemoetkoming van 100 euro aanvragen. In gemeente Aalten ontvangen inwoners bij de aangifte van hun baby een waardebon van 50 euro, die is bedoeld voor een probeerpakket wasbare luiers. Voor het kopen van een pakket wasbare luiers kunnen inwoners de helft van de kosten terugkrijgen, tot maximaal 200 euro, bij huur van een pakket is dat bedrag maximaal 100 euro.