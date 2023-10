Energietoeslag 2023 kan worden uitbetaald

De Wet tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen in het onderwijs treedt vanaf begin oktober in werking. Leraren en school- en gemeentebesturen krijgen meer ruimte voor oplossingen bij de organisatie van het onderwijs aan nieuwkomers, die passen bij de lokale situatie. Het gaat om kinderen die korter dan een jaar in Nederland wonen en de taal nog moeten leren.... lees verder