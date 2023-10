Zijn wij op zoek naar jou?

Sdu zoekt de beste ambtenaar Burgerzaken én de beste ambtenaar Lokale Belastingen 2023.

Heb jij de meeste kennis op het gebied van lokale belastingen? Of weet jij alles over Burgerzaken? Doen dan nu mee met onze jaarlijkse kennisquiz. 12 uitdagende vragen over jouw vakgebied.



Weet jij van alle deelnemers de meeste vragen juist te beantwoorden? Dan win je een pluim cadeaubon van 200 euro en de eretitel. Meedoen kan t/m 13 oktober 2023.

Dit jaar reiken we een extra prijs uit aan de ‘Beste gemeente op het gebied van Lokale Belastingen’ en ‘Beste gemeente op het gebied van Burgerzaken’. Weten jullie als gemeente* de meeste vragen goed te beantwoorden? Dan winnen jullie een smakelijke verrassing voor jullie hele team.



Start de kennisquiz:

Burgerzaken – Sdu (survalyzer.eu)

Lokale belastingen – Sdu (survalyzer.eu)

*Om kans te maken op de prijs voor de ‘Beste gemeente op het gebied van…’ moeten minimaal 5 individuele deelnemers van de gemeente deelnemen aan de kennisquiz.