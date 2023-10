Proces voorkomen paspoortfraude loopt gestaag door

Demissionair staatssecretaris van Binnenlandse Zaken Van Huffelen geeft weer een update over de maatregelen ter voorkoming van fraude bij de uitgifte van identiteitsbewijzen. Zo worden medewerkers automatisch uitgelogd en is de meldplicht voor vermissingen aangepast. Ze wil vooral nauwer samenwerken met gemeenten voor een goede uitvoering voor het proces.

Van Huffelen trok vorig jaar zomer aan de bel over de manier waarop paspoorten en andere identiteitsbewijzen worden uitgegeven, met ‘fouten en fraude’ tot gevolg. De staatssecretaris kondigde daarom maatregelen ter voorkoming van identiteitsfraude aan. Zoals het direct controleerbaar maken van het Register Paspoortsignaleringen (RPS) en een aanpassing van de Paspoortwet, die op 1 september dit jaar is ingegaan.

Maatregelen

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) vroeg gemeenten signalen door te geven als er iets niet klopt bij een paspoortaanvraag. Aanpassingen om het uitgiftstelsel van reisdocumenten fraudebestendiger te maken, zijn pas over een aantal jaar afgerond. VNG Realisatie maakte een Impactanalyse Verbetering reisdocumentenstelsel.

Afgelopen november gaf Van Huffelen een update over de voortgang van maatregelen. Sindsdien zijn er acties uitgevoerd en afgerond, schrijft ze in een Kamerbrief.

Automatisch uitgelogd

In de huidige ICT-voorziening Reisdocumenten Aanvraag- en Archiefstations (RAAS) zijn aanpassingen doorgevoerd. Medewerkers worden nu automatisch uitgelogd. Dit voorkomt dat ze (moedwillig) op naam van iemand anders aanvragen voor reisdocumenten kunnen verwerken. En er worden meer gegevens gelogd, zodat gemeenten en de RvIG de procesuitvoering beter kunnen monitoren.

Meldplicht en voorraadbeheer

Voor de maatregelen met betrekking tot de meldplicht bleek een aanpassing van de wet niet nodig. Het formulier voor het verplicht melden van vermissingen is aangepast. Gemeenten zijn geïnformeerd en nogmaals gewezen op de verplichting.

Voor de kluishygiëne (bij gemeenten beter bekend als voorraadbeheer) zijn aanbevelingen voor betere uitvoering van de procedures ontwikkeld en gedeeld.

RPS controle

De directe controle van het Register Paspoort Signaleringen (RPS) is beschikbaar gesteld. Tot nu toe was dit een handmatig proces. Daarnaast zijn lopende aanvragen zichtbaar gemaakt in het Reisdocumenten Aanvraag Portaal (RAP).

StopID

De functie StopID zou medio 2023 beschikbaar zijn in een pilot binnen de huidige regelgeving. Met StopID wordt de geldigheid van een paspoort of identiteitskaart door de inwoner ‘stopgezet’ bij vermissing om misbruik tegen te gaan. Maar de functie is als gevolg van capaciteitsproblemen bij de leverancier vertraagd. De geplande pilot kan pas medio 2024 starten en, afhankelijk van de resultaten, later aan een breed publiek beschikbaar worden gesteld.

Ondersteuning

De komende periode wordt volgens Van Huffelen vooral ingezet op nauwere samenwerking met gemeenten. Burgemeesters zijn in eerste lijn verantwoordelijk voor een goede procesuitvoering en toezicht daarop. ‘Ik ga hen waar nodig helpen om deze rol goed in te kunnen vullen’.

Gemeenten ontvangen aan het eind van dit jaar resultaten van de analyse van individuele procesdata om meer inzicht in de eigen prestaties en kwetsbaarheden te krijgen. ‘Daarnaast blijf ik de vrijwillige inrichting van functiescheiding, aanvraag van een VOG en opleiding voor personeel stimuleren,’ aldus de demissionair staatssecretaris.