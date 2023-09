Wetsvoorstel energietoeslag aangenomen door Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft de wijziging van de Participatiewet in verband met de uitvoering van de energietoeslag 2023 aangenomen. Demissionair minister Schouten verzoekt nu de Eerste Kamer het wetsvoorstel zo snel mogelijk te behandelen.

De Tweede Kamer stemde op 21 september over het wetsvoorstel Energietoeslag 2023 en de bijbehorende moties. Het voorstel van minister Schouten van Armoede werd aangenomen.

Moties

Een aantal moties zoals om te onderzoeken welke groep jongeren onder de 21 toch betrokken kan worden bij de regeling voor energietoeslag en om de doelgroep uit breiden tot 150 procent van het sociaal minimum, werd verworpen. Een motie om samen met de VNG een plan op te stellen om het niet-gebruik van de energietoeslag 2023 tot het minimum te beperken, werd aangenomen.

Zo snel mogelijk

Daarna stuurde de bewindsvrouw de Eerste Kamer een brief met het verzoek ‘te kijken naar de mogelijkheden om het wetsvoorstel eenmalige energietoeslag 2023 zo snel mogelijk te behandelen’. ‘Ik realiseer mij dat het wetsvoorstel oponthoud heeft gehad. Voor gemeenten is er veel aan gelegen dat het wetsvoorstel uiterlijk half oktober 2023 in werking treedt, om zo huishoudens met een laag inkomen dit jaar de energietoeslag te kunnen verstrekken.’

De Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) bespreekt op 26 september de procedure.

2024

Verder ziet het ernaar uit dat de energietoeslag in 2024 niet terugkomt. Het kabinet treft koopkrachtmaatregelen onder meer om te bevorderen en te voorkomen dat de armoede onder personen en kinderen oploopt. ‘Zonder aanvullend beleid zou de koopkracht van uitkeringsgerechtigden dalen en de armoede stijgen. Dit is het gevolg van het wegvallen in 2024 van de tijdelijke inkomensondersteunende maatregelen voor 2023, zoals de energietoeslag.’

Dat schrijven ministers Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en Schouten in hun plannen voor armoede en koopkracht. Zo kunnen mensen die niet in staat zijn hun energierekening te betalen, een beroep doen op het Tijdelijk Noodfonds Energie. En huishoudens die onbedoeld een lager inkomen hebben dan het bijstandsniveau, krijgen de komende 4 jaar een tegemoetkoming via hun gemeente.