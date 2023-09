Eenzaamheid in de samenleving wordt groter

Bijna de helft van de volwassenen voelt zich weleens eenzaam. Dit is een toename van tien procent in tien jaar, zo blijkt uit de Gezondheidsmonitor 2022. Daarom wordt de campagne ‘Eén tegen eenzaamheid’ nieuw leven ingeblazen. Voor het eerst richt die zich samenlevingbreed op iedereen die zich weleens eenzaam voelt.

Van 27 september tot en met 4 oktober wordt de Week tegen Eenzaamheid georganiseerd in het kader van het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het blijft nodig om aandacht te vragen voor dit onderwerp.

Helft volwassenen voelt zich soms eenzaam

Niet alleen ouderen krijgen af en toe te maken met eenzaamheid. Het kan jong en oud overkomen. Dat blijkt uit cijfers van de Gezondheidsmonitor 2022. Zo zijn ingrijpende levensgebeurtenissen belangrijke momenten, waar eenzaamheid op de loer ligt. Denk daarbij aan het overlijden van een naaste, een scheiding, een verhuizing, een geboorte of stoppen met werken. Uit het de monitor blijkt dat een stijgend aantal volwassenen zich weleens eenzaam voelt, inmiddels bijna de helft van alle inwoners. Bijna een op de zeven mensen voelt zich zelfs erg eenzaam.

Nieuwe campagne

Wie zich eenzaam voelt, maakt vaak in mindere mate deel uit van de samenleving. Daarnaast kan eenzaamheid leiden tot gezondheidsrisico’s. Daarom komt er een nieuwe campagne Eén tegen eenzaamheid voor alle mensen die zich wel eens eenzaam voelen. In de campagne worden mensen aangemoedigd om via kleine stappen iets aan het gevoel van eenzaamheid te doen. Bij zichzelf of een ander. Het motiveert mensen ook om eenzaamheid bespreekbaar te maken.

Staatssecretaris Van Ooijen van VWS: ‘Als je vermoedt dat iemand in je omgeving zich eenzaam voelt, dan kan een klein gebaar veel betekenen. Maar ook als je jezelf weleens eenzaam voelt kan een kleine stap het verschil maken om iets aan dit gevoel te doen. Zoals een oude kennis weer eens opzoeken of meedoen aan een activiteit in je buurt.’

Gemeentelijke activiteiten

Het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid bestaat al sinds 2018. Inmiddels is driekwart van de gemeenten aangesloten, net als meer dan 190 landelijke organisaties, bedrijven en instellingen. Tijdens de Week tegen Eenzaamheid wordt er extra aandacht besteed aan eenzaamheid en sociaal isolement. Ontmoeting en verbinding staan hierbij centraal. In veel gemeenten zijn er activiteiten georganiseerd, waar mensen elkaar ontmoeten en nieuwe contacten kunnen leggen. Dat gebeurt niet alleen in deze week, maar ook het hele jaar rond, bijvoorbeeld aan de hand van dit handige hulpmiddel.