Uitgaven bijzondere bijstand verdriedubbeld door energietoeslag

Vorig jaar gaven gemeenten ruim 1,9 miljard euro uit aan bijzondere bijstand. Dat is ruim driemaal zoveel als in 2021 toen het ging om 647 miljoen euro. De grote toename in 2022 is vooral toe te schrijven aan de eenmalige energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen. Dat meldt het Centraal Bureau voor Statistiek.

Die flinke stijging van de uitgaven komt naar voren uit de enquête Extra uitvraag bijzondere bijstand, die het CBS jaarlijks houdt onder alle gemeenten.

Bijzondere bijstand is bedoeld voor mensen met een laag inkomen die voor noodzakelijke kosten komen te staan. Van 2013 tot en met 2021 zijn de jaarlijkse uitgaven aan bijzondere bijstand gestaag gestegen van 374 miljoen euro naar 647 miljoen. In 2022 zijn de uitgaven verdrievoudigd tot 1972 miljoen euro. Dat heeft volgens het CBS te maken met de eenmalige energietoeslag.

Directe levensbehoeften

Welk bedrag gemeenten via de bijzondere bijstand hebben gespendeerd aan de energietoeslag is niet precies uit de enquête te halen. De bedragen zijn daarin verdeeld in clusters. De uitgaven aan de energietoeslag vallen onder het cluster directe levensbehoeften. Bij elkaar gaven gemeenten 1,4 miljard euro uit aan dit cluster, ongeveer dertigmaal zoveel als in 2021, toen het om 47 miljoen euro ging.

Uitgaven energietoeslag

In principe krijgen gemeenten de uitgaven voor de energietoeslag terug van het Rijk, omdat het de uitvoering is van een landelijke maatregel. Het gaat dan om een bedrag van 1300 euro voor huishoudens die maximaal 120 procent van het sociaal minimum verdienen. Maar in 2022 leidde dit tot grote tekorten onder gemeenten, omdat de kosten van de toeslag zelf en de uitvoering hoger uitvielen.

Dit zou volgens minister Schouten van Armoede rechtgetrokken worden met het budget voor de toeslag voor 2023. Maar veel gemeenten rekken de doelgroep voor de energietoeslag op of geven op een andere manier wat extra. Voor de kosten die dat met zich meebrengt zijn gemeenten zelf verantwoordelijk.

TONK

Bij de andere clusters waren de verschillen met het voorgaande jaar niet groot. Alleen het cluster voorzieningen voor wonen kromp van 119 miljoen euro naar 78 miljoen in 2022. Dat komt vooral door het afschaffen van de noodmaatregel Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). Die was ingevoerd voor huishoudens die door de coronamaatregelen in ernstige financiële problemen kwamen. De meeste gemeenten boekten de TONK-uitgaven in 2021 op het cluster voorzieningen voor wonen.