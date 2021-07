Minister tevreden over versoepelde coronasteun TONK

Vrijwel alle gemeenten hebben de regels voor de Tijdelijke Ondersteuning voor Noodzakelijke Kosten (TONK) versoepeld. De lokale verschillen in de uitvoering zijn daarbij kleiner geworden. Dit schrijft demissionair minister Koolmees van Sociale Zaken aan de Tweede Kamer.

Koolmees riep gemeenten eerder op ruimhartig met de regeling om te gaan. ‘Samenvattend is mijn beeld dat gemeenten ondanks de onzekerheden bij de start op een goede wijze invulling geven aan de uitvoering van de TONK,’ aldus de minister in een nieuwe brief aan de Kamer. Aanvankelijk werd bij de uitvoering van de crisisregeling in verband met corona nog vaak de hand op de knip gehouden.

Zorgen budget

Zo leefden er lokaal zorgen of het budget voldoende zou zijn. Het kabinet besloot daarom in maart tot een verdubbeling van de landelijke middelen. Sindsdien is er 260 miljoen euro beschikbaar. Divosa, de vereniging van gemeentelijke directeuren en leidinggevenden in het sociaal domein, houdt hierbij ‘de vinger aan de pols’. De daarvoor bedoelde TONK-monitor laat volgens Divosa zien dat het beeld is gekanteld: ‘Gemeenten draaien ruimhartig aan de spreekwoordelijke knoppen’.

Er zijn in de praktijk verschillende drempels die de uitvoerders kunnen verlagen. Denk aan de vereiste inkomensdaling om in aanmerking te komen voor de regeling, het achterwege laten van een vermogenstoets, of de manier waarop naar vaste lasten wordt gekeken. ‘Een voordeel om de TONK op decentrale wijze uit te voeren, is dat gemeenten zelf tussentijds hun beleid kunnen aanpassen, in dit geval verruimen,’ schrijft de minister.

Eerdere aanvragen

De gemeenten kiezen er na de verruiming veelal voor ‘om zelf de mensen te benaderen die al eerder een aanvraag hebben gedaan’, rapporteert Koolmees verder. ‘Daarnaast zien we dat er aanpassingen zijn gedaan om de aanvraagprocedure te vereenvoudigen. Met name ten aanzien van de manier waarop inkomen kan worden berekend, komen de gemeenten tegemoet aan de informatie die ondernemers beschikbaar hebben. Ook wordt hulp geboden bij het invullen van het aanvraagformulier als mensen hierbij vastlopen.’

Inkomensondersteuning via de TONK wordt verstrekt als ‘bijzondere bijstand’. De regeling staat vooralsnog open tot 1 oktober van dit jaar. ‘Gemeenten kunnen de ondersteuning van noodzakelijke kosten daarmee nog continueren,’ aldus de minister.