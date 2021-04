Aantal TONK-aanvragen veel lager dan verwacht

Minister Koolmees van Sociale Zaken roept ondernemers op de ondersteuningsregeling TONK aan te vragen. ‘De regeling is er niet voor niets.’ Het aantal TONK-aanvragen dat binnenkomt bij gemeenten is vele malen lager dan verwacht, en zijn ministerie gaat achterhalen waar dat vandaan komt.

De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is in het leven geroepen voor ondernemers voor wie andere steunregelingen, zoals de Tozo, geen soelaas bieden. Bijvoorbeeld omdat hun partners voldoende inkomen hebben. De TONK moet ervoor zorgen dat deze mensen alsnog hun noodzakelijke rekeningen kunnen betalen. Omdat de lockdown steeds verlengd wordt, is het budget hiervoor recentelijk zelfs verdubbeld, maar bij de meeste gemeenten komt slechts tien procent van de verwachte aanvragen binnen.

Strenge voorwaarden

‘Dat is niet zomaar een verschil, dat is echt een fors verschil,’ zegt Koolmees. Er is niet een duidelijke reden waarom ondernemers huiverig zijn om aan te kloppen bij het TONK-loket. Mogelijk kennen ze de regeling niet, maar volgens zelfstandigenverenigingen stellen sommige gemeenten strenge voorwaarden aan het toekennen van de steun. Koolmees wijst erop dat de lokale overheden zelf over de regels rond de TONK gaan, maar dat ook bij de meest coulante gemeenten de aanvragen flink achterblijven.

Ruimhartig

De SP vroeg in het eerste vragenuurtje van de nieuwe Tweede Kamer aandacht voor de kwestie. Ook andere partijen waren kritisch op de achterblijvende aanvragen. Koolmees belooft de situatie aan te kaarten bij de gemeenten, waar hij wekelijks overleg mee heeft. Maar hij benadrukte nog eens dat hij gemeenten niet kan dwingen soepele regels te hanteren. Wel heeft hij meerdere keren beloofd de lokale overheden op te roepen de steun vooral zo ruimhartig mogelijk toe te kennen.

Hulp bij schulden

Ondertussen zoeken steeds meer ondernemers hulp bij het oplossen van hun financiële problemen, aldus de Nederlandse Schuldhulproute (NSR). Op Geldfitzakelijk.nl hebben sinds oktober 2020 ruim 12.000 ondernemers een financiële fitheidstest ingevuld. Meer dan de helft van hen geeft aan het financieel zo zwaar te hebben dat ze er zelf niet meer uitkomen. ‘Die ondernemers worden doorgeleid naar bijvoorbeeld het programma Zwaar Weer van de Kamer van Koophandel, schuldhulploketten in de gemeente of speciale zzp-adviseurs,’ aldus de NSR.