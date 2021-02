Campagne voor hulp aan inwoners bij geldzorgen

Veel mensen zijn door de coronacrisis acuut in een financieel moeilijke situatie terechtgekomen. Voor anderen dreigen geldzorgen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil die mensen de weg wijzen naar laagdrempelige hulp en ondersteuningsregelingen. Zoals de TONK die vanaf 1 maart via de woongemeente is aan te vragen. Daarom is gisteren de campagne ‘De eerste stap helpt je verder’ gestart.

Met de campagne ‘De eerste stap helpt je verder’ wil het ministerie bereiken dat particulieren en ondernemers snel aan de bel trekken als ze geldzorgen hebben. En dat ze weten waar zij welke ondersteuning kunnen krijgen, om zo problematische schulden te voorkomen. In de online campagnetoolkit zit materiaal om inwoners op de hulp te wijzen, zoals beeldmateriaal, social media posts en video’s.

Tijdens de eerste deelcampagne dit voorjaar is extra aandacht voor ondernemers, zzp’ers en flexwerkers. Uit cijfers van het Nibud blijkt dat zij al hard geraakt werden door de coronacrisis, maar dat de problemen groter worden naarmate de crisis langer duurt.

Amsterdam

Minister Koolmees sprak gisteren bij de aftrap van de campagne met schuldhulpverleners van de gemeente Amsterdam, over de ondersteuning aan ondernemers in nood. De gemeente bouwde de laatste jaren veel ervaring op met het signaleren van beginnende schulden. Aan het begin van de coronacrisis deden bovendien zo’n 40.000 Amsterdamse zelfstandig ondernemers een beroep op een Tozo-uitkering. De gemeente hield contact met hen en besloot de schuldhulpverlening uit te breiden. Ook biedt Amsterdam nu coaching aan voor zelfstandigen die zich willen oriënteren op een nieuwe toekomst.

TONK

Vanaf 1 maart kunnen gemeenten ook mensen ondersteunen die te maken hebben met een terugval in hun inkomsten door corona, geen of onvoldoende steun ontvangen via de steunregelingen en hierdoor hun noodzakelijke kosten niet kunnen betalen. Zoals huur of hypotheek, kosten van bijvoorbeeld elektriciteit, gas en water, servicekosten en gemeentelijke belastingen. Deze Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is onder meer bedoeld voor zelfstandigen die veel van hun opdrachten zagen verdwijnen en mensen die in de crisis hun (flex)baan verloren.

De regeling gaat met terugwerkende kracht gelden van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. Het kabinet reserveert hiervoor 130 miljoen euro. Het is de bedoeling dat inwoners de aanvraag voor de TONK vanaf 1 maart 2021 kunnen doen bij hun woongemeente. De complexiteit en de doorlooptijd om dit mogelijk te maken verschillen tussen gemeenten, aldus de VNG. Niet alle gemeenten zullen dan ook gelijktijdig kunnen starten.

Geldfit

Ondertussen kunnen ondernemers en particulieren door een anonieme test op Geldfit.nl gratis advies krijgen over hun financiële situatie en mogelijke hulp. Dat kan een gerichte verwijzing zijn naar een website, maar ook een buddy, een budgetcoach of schuldhulpverlening van de gemeente. Een groot aantal partijen is betrokken, waaronder gemeenten, banken, verzekeraars en energiemaatschappijen.

Inmiddels bezochten 450.000 mensen de website. Sinds enkele maanden worden ook ondernemers doorgeleid naar gepaste hulp via Geldfit. Minister Koolmees juicht deze uitbreiding toe: ‘Veel ondernemers hebben het ontzettend zwaar tijdens deze crisis. Ze zijn gewend hun eigen boontjes te doppen, ook als het tegen zit. En zijn daardoor mogelijk niet goed op de hoogte van de ondersteuning die er is.’