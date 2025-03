Hulpmiddelen bij uitvoeren schuldhulpverlening

Er zijn recent 3 handreikingen ontwikkeld die gemeenten ondersteunen bij schuldhulpverlening. Zo is er een hulpmiddel voor de invoering van het Convenant Lokale Overheid. Ook ligt er een handreiking voor samenwerking met vrijwilligers in de schuldhulp. En er is een factsheet adviezen bij informele schulden.

De eerste uit het rijtje hierboven, is de nieuwe Handreiking Convenant Lokale Overheid schuldhulpverlening. Deze is gemaakt door de branchevereniging voor schuldhulp en financiële dienstverlening NVVK en gemeentekoepel de VNG. De handreiking biedt ondersteuning bij de uitvoering van het Convenant Lokale Overheid voor ‘minnelijke schuldhulpverlening’.

Het convenant is zelf onderdeel van de basisdienstverlening schuldhulpverlening. Dit is het actieplan van het kabinet, de VNG, NVVK en Divosa om de schuldhulpverlening in alle gemeenten zo toegankelijk mogelijk te maken en gelijk te trekken.

Efficiëntere schuldhulpverlening

Het convenant heeft als doel inwoners te helpen bij de aanpak van schulden. Voor snellere ‘schuldenrust’, financiële stabiliteit en toekomstperspectief. Uitgangspunt is dat overheidscrediteuren meewerken aan de schuldregeling door incassomaatregelen stop te zetten. Zo wordt voorkomen dat de ene gemeentelijke afdeling of organisatie de andere in de weg zit.

Ook gaan zij bij voorbaat akkoord met een voorstel voor een minnelijke regeling, zoals een Msnp-traject (minnelijke schuldsanering natuurlijke personen) tegen finale kwijting, herfinanciering, of een betalingsregeling. Zo bespaar je als lokale overheid tijd en onnodige incassokosten.

In het convenant staan samenwerkingsafspraken over de verschillende onderdelen van de minnelijke schuldhulpverlening. Inmiddels hebben 67 lokale overheden en uitvoeringsorganisaties het convenant ondertekend, die werkzaam zijn in 128 gemeenten.

Effectief met vrijwilligers

Daarnaast is er nu ook de handreiking Samenwerken met vrijwilligers(organisaties) voor gemeenten die onbezoldigde krachten inzetten in de schuldhulp. Vrijwilligers kunnen hierin een belangrijke rol vervullen en daarmee de gemeentelijke dienstverlening ondersteunen. Effectieve samenwerking helpt financiële zorgen en schuldenproblematiek bij inwoners te voorkomen, verkleinen en op te lossen.

De VNG ontwikkelde de handreiking om gemeenten te ondersteunen bij de inzet van vrijwilligers. Hierin staan een stappenplan, handvatten en voorbeelden. Ook biedt het hulpmiddel praktische informatie over:

Het belang en de inrichting van een sterke lokale schuldenketen

Een visie op het samenwerken met vrijwilligersorganisaties

De fases van schuldhulpverlening waarin vrijwilligers een rol kunnen spelen

De manier waarop de samenwerking praktisch kan worden ingericht of versterkt

Informele schulden

Als derde is er de factsheet Informele schulden van KIS over de achtergrond van informele schulden, met mogelijke handelingsperspectieven en adviezen. Dit hulpmiddel is gemaakt naar aanleiding van het eerdere KIS-rapport Informele schulden: een tweezijdige medaille. De organisatie merkte namelijk dat er veel interesse is in deze vorm van schulden.

Informele schulden ontstaan wanneer mensen geld lenen in hun sociale netwerk, zoals bij familie, vrienden, of kennissen. Het komt geregeld voor, maar blijft vaak onzichtbaar. Volgens het factsheet signaleren hulpverleners dit als groeiend probleem.

Het hulpmiddel is samengesteld op basis van verschillende activiteiten, zoals bijeenkomsten met beleidsmakers en ervaringsdeskundigen en ontmoetingen van netwerken gericht op armoede en schulden. Er staan verschillende aanbevelingen in, zoals hoe je inzet op een ‘cultuursensitieve’ aanpak en informele schulden integreert in bestaansonzekerheid.