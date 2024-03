Basis schuldhulpverlening wordt in iedere gemeente gelijk

Met het plan ‘basisdienstverlening schuldhulpverlening’ wordt de hulp op het gebied van schulden in iedere gemeente gelijkgetrokken. Het Rijk stelt vanaf dit jaar structureel 40 miljoen euro extra beschikbaar om onder andere de basisdienstverlening te kunnen implementeren.

Het kabinet, de VNG, de branchevereniging voor financiële hulpverleners NVVK en Divosa zetten vandaag hun handtekening onder een gezamenlijk plan om de schuldhulp in Nederland te versterken. De bestuurlijke afspraken voor basisdienstverlening schuldhulpverlening moeten leiden tot een hulpaanbod dat toegankelijker is en in iedere gemeente bestaat uit minimaal dezelfde elementen. Het doel is dat alle gemeenten de basisdienstverlening schuldhulpverlening invoeren.

Verschillen aanpakken

Gemeenten bepalen nu zelf hoe ze hun inwoners met schulden ondersteunen. Onder meer de Nationale Ombudsman en de Commissie sociaal minimum concludeerden dat er te veel verschil is in de van schuldhulpverlening per gemeente. Het plan met de ‘Elementen van basisdienstverlening’ om die verschillen aan te pakken ligt er sinds afgelopen november.

Onderdelen basisdienstverlening

De basisdienstverlening bestaat onder andere uit een hulpaanbod dat toegespitst is op verschillende doelgroepen. En ook het standaard aanbieden van een saneringskrediet met aflostermijn van 18 maanden en het bieden van begeleiding en nazorg. Zo moet er altijd persoonlijk contact wordt opgenomen als iemand na afronding van een schuldhulptraject opnieuw in de schulden dreigt te komen.

Uitvoering

Om duidelijk te maken hoe de basisdienstverlening precies moet worden uitgevoerd komt er voor de zomer een gedetailleerd actieplan. Allerlei gemeenten brengen veel onderdelen al in de praktijk. Sommige elementen worden nog ontwikkeld en andere nog onderzocht op effectiviteit.

Problematische schulden

Nu zijn er nog 726.000 huishoudens in Nederland met problematische schulden. Er zijn al vele plannen voorbij gekomen om deze schulden aan te pakken. Invoering van de basisdienstverlening moet ervoor zorgen dat het aantal mensen dat met hulp van de gemeente duurzaam schulden oplost, verdubbelt. Deze bestuurlijke afspraken zijn onderdeel van de ambitie van het kabinet om in 2030 de helft minder mensen met schulden te hebben.