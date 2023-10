Nieuwe plannen voor aanpak problematische schulden

Demissionair minister Schouten (Armoedebeleid) komt met verschillende nieuwe plannen voor het voorkomen en oplossen van problematische schulden. Hiermee wil zij voorkomen dat mensen onder het bestaansminimum belanden.

Dit schrijft Schouten in een Kamerbrief over de actualisering van de Rijksincassovisie 2016. Volgens haar zijn de plannen ‘ambitieus, maar noodzakelijk en vragen ze flinke aanpassingen in de werkprocessen van de betrokken partijen.’

Overheidsinstanties moeten meer samenwerken

Het verzoek om de Rijksincassovisie 2016 te actualiseren kwam van Kamerlid Kat (D66). In de geactualiseerde visie staan plannen om overheidsinstanties meer samen te laten werken bij het incasseren van schulden. ‘Het is noodzakelijk om de implementatie van de Rijksincassovisie 2016 te versnellen en verbreden, om de kabinetsdoelstelling te halen voor het halveren van het aantal huishoudens met problematische schulden in 2030 te halen,’ zo schrijft Schouten. ‘Te vaak weet bij de overheid de linkerhand niet wat de rechterhand doet. Mensen die schulden hebben bij verschillende overheidsinstanties kunnen daarom flink klem komen te zitten.’

Eén gezamenlijke betalingsregeling

In 2022 is de Betalingsregeling Rijk gestart: één gezamenlijke betalingsregeling voor alle openstaande vorderingen bij overheidsorganisaties. Eén van de doelen is ook ervoor te zorgen dat bedragen niet oplopen voor wie zijn vordering aan het Rijk niet kan betalen, zoals bij boetes of door rente. De ambitie is dat in 2027 alle overheidsschuldeisers (met een groot deel van de vorderingen) zijn aangesloten.

Daarnaast wordt bekeken of er een Landelijke Schuldpauzeknop kan worden ingedrukt in situaties waarbij mensen hun schulden echt niet kunnen betalen. Zo krijgt iemand met schulden tijdelijk rust en hulp om zaken op een rijtje te zetten, waarna het terugbetalingstraject weer kan worden gestart.

Vorderingenoverzicht Rijk

Verder wil de minister de dienstverlening te verbeteren. Er komt een online overzicht, ‘Vorderingenoverzicht Rijk,’ waar mensen zelf kunnen zien wat ze nog aan de overheid verschuldigd zijn. Zo’n overzicht moet mensen ook handelingsperspectief bieden. Er wordt nog onderzocht welke perspectieven dit kunnen zijn, maar in de brief worden onder meer als voorbeelden genoemd het delen van het overzicht met een hulpverlener of het aanvragen van een betalingsregeling. Ook wordt door zo’n overzicht de communicatie vanuit overheidsinstanties naar mensen met schulden duidelijker. In 2024 wordt beoordeeld of het mogelijk is om gemeenten en andere overheden, zoals provincies en waterschappen, aan te laten sluiten.

Niet onder bestaansminimum zakken

Daarnaast heeft Schouten de ambitie om ervoor te zorgen dat mensen die betalingsregelingen aangaan niet onder het bestaansminimum zakken. Dit mede naar aanleiding van het rapport van de Algemene Rekenkamer, waaruit blijkt dat de communicatie over de mogelijkheid om een maatwerkbetalingsregeling af te sluiten bij CJIB, CAK en de Belastingdienst niet voldoende is. Via voortgangsrapportages van de aanpak Geldzorgen, Armoede en Schulden zal de minister over het verdere verloop van de plannen informeren.