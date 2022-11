Structureel meer geld voor aanpak schuldhulp en armoede

Het kabinet trekt jaarlijks 120 miljoen euro extra uit voor de aanpak van geldzorgen, armoede en schulden. Gemeenten kunnen hiermee bijvoorbeeld schuldhulpverlening aanbieden.

Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) heeft bekendgemaakt hoe de verdeling van het extra geld eruitziet. Naast de bedragen voor gemeenten gaat een deel naar financiële educatie om geldzorgen te voorkomen, en naar maatschappelijke organisaties. De minister stuurde de Tweede Kamer onlangs ook een brief over het armoede- en schuldenbeleid.

Drempel schuldhulp omlaag

Een van de speerpunten in de aanpak van de minister is het verlagen van de drempel voor schuldhulpverlening en het verkorten van schuldhulptrajecten. Mensen kampen vaak lang met schulden voordat ze aan de bel trekken. Hierdoor lopen hun schulden onnodig hoog op. Schouten wil de duur van schuldhulptrajecten sterk terugbrengen in deze kabinetsperiode. Het aantal huishoudens dat schuldhulp ontvangt, moet tegelijkertijd meer dan verdubbelen.

De vraag naar schuldhulpverlening stijgt de laatste maanden als gevolg van de hoge inflatie en dito energieprijzen. Hierdoor komen niet alleen lagere inkomens in de problemen, maar ook een toenemend aantal middeninkomens.

Saneringskredieten

Schouten wil een snellere aflossing van schulden onder meer bereiken door de inzet van saneringskredieten. Hierbij neemt de gemeente de schulden over van schuldeisers tegen een gedeeltelijke kwijtschelding van de schuld. Huishoudens hoeven hun schuld dan nog maar af te lossen bij één schuldeiser, namelijk de gemeente of de kredietbank.

De stapel ongeopende rekeningen wordt hierdoor niet meer groter en dat geeft rust. Bovendien verkort het de duur van de schuldhulpverlening. Het kabinet heeft vorig jaar een Waarborgfonds ingesteld, dat het risico voor gemeenten bij deze saneringskredieten afdekt.

Tijdelijke crisismaatregel

Als tijdelijke crisismaatregel heeft het kabinet besloten om het verstrekken van de saneringskredieten vanaf 1 december ook toe te staan voor huishoudens die vanwege de gestegen (energie)prijzen hun schulden niet meer kunnen afbetalen. Of voor mensen die geen of onvoldoende afloscapaciteit hebben om een schuldregeling overeen te komen met hun schuldeisers.

Op deze manier kunnen gemeenten rekening houden met de individuele omstandigheden van inwoners en de schuldregeling laten ‘meebewegen’ met iemands betalingsmogelijkheden.

Aanpak kinderarmoede

Het kabinet wil het aantal kinderen dat in armoede leeft in 2025 gehalveerd hebben ten opzichte van 2015. Afgelopen tijd zijn al crisismaatregelen genomen zoals het tijdelijk gratis schoolontbijt. Naast inkomensmaatregelen, bijvoorbeeld hoger minimumloon en meer kindgebonden budget, steunt het kabinet ook financiële educatie.

Dit moet ervoor zorgen dat alle kinderen en jongeren via school, maar ook daarbuiten, financiële basiskennis krijgen, waardoor op de lange termijn geldzorgen en armoede worden tegengegaan. Ook komen er traineeships en stages voor kinderen en jongeren die in armoede leven. Hiermee kunnen zij hun vaardigheden versterken en wordt kansenongelijkheid tegengegaan.

Gevolgen energiecrisis

Aanvullend stelt het kabinet 150 miljoen euro beschikbaar om de gevolgen van de energiecrisis voor huishoudens zoveel mogelijk te beperken. De regering wil deze middelen onder meer gebruiken voor de verwachte extra benodigde inzet op het gebied van vroegsignalering van schulden. En daarnaast voor het verwachte extra beroep van huishoudens op de bijzondere bijstand van de gemeente.

Actieplan geldzorgen

Het kabinet presenteerde afgelopen zomer een actieplan geldzorgen, armoede en schulden met daarin veertig maatregelen. In een aparte brief schetst Schouten op welke manier de gekozen maatregelen bijdragen aan doelstellingen, wanneer ze worden uitgevoerd en welke middelen het kabinet hiervoor inzet.