De vraag naar schuldhulpverlening neemt weer toe

Het aantal mensen dat voor schuldhulp aanklopt bij de gemeente stijgt weer. Schuldhulpverleners maken zich in toenemende mate vaker zorgen of er genoeg capaciteit is om alle melders te helpen.

Dit blijkt uit de monitor Schuldhulpverlening in onzekere tijden van financiële hulpverlener NVVK en kennisorganisatie Divosa. De monitor wordt samengesteld op basis van de inbreng van een vast panel van deelnemers, die samen negentig gemeenten representeren. Elke drie maanden komt er een editie uit, deze keer betreft het de maanden april, mei en juni van dit jaar.

De aanmeldingen voor schuldhulpverlening lieten een dip zien in de coronaperiode, maar die lijkt nu voorbij. In april 2020 meldden zich nog zo’n 900 mensen aan voor schuldhulp. In juni 2022 kwam dit aantal uit op 1400 mensen. In het tweede kwartaal van dit jaar meldden zich in totaal bijna vierduizend mensen aan de poort.

Zorgen over toekomstige capaciteit

Al sinds november 2021 zit het aantal aanmeldingen weer zichtbaar in de lift, aldus de NVVK. Deelnemers aan de monitor geven aan dat er momenteel nog voldoende capaciteit is om aan de hulpvraag te voldoen. Van hen maakt dertig procent zich echter wel zorgen over hoe dit zich in de toekomst ontwikkelt. In de vorige monitor was vijftien procent van de deelnemers hier bezorgd over.

Groep aanvragers divers

De meeste deelnemers herkennen geen specifieke doelgroep die er uitspringt onder de aanvragers van de schuldhulpverlening. De groep die in het tweede kwartaal een aanvraag deed is divers. Wel merken twee deelnemers op dat het inkomen van aanvragers gemiddeld hoger ligt dan voorheen, aldus de NVVK.

Alarmbellen en steunplannen

Steeds meer maatschappelijke organisaties trekken aan de bel, zoals de koepel Voedselbanken Nederland, Nibud en Stichting Armoedefonds. De groep mensen die het hoofd niet meer boven water kan houden, wordt voortdurend groter door de hoge energieprijzen, stijgende inflatie en een krappe woningmarkt. Inmiddels komen er wel acties en initiatieven op gang en zijn er regelingen uitgerold. Zo kwam Minister Schouten voor Armoedebestrijding, Participatie en Pensioenen eind juli met een nieuwe overkoepelende aanpak voor armoede en schulden. Ook komen er steeds meer steunplannen vanuit gemeenten om inwoners in armoede ‘de winter door te helpen’.