Met extra steun inwoners ‘de winter doorhelpen’

Er komen steeds meer steunplannen vanuit gemeenten om inwoners in armoede ‘de winter door te helpen’. Rotterdam maakte bekend 4,5 miljoen euro extra te investeren om inwoners met geldzorgen vanaf dit najaar te helpen, Arnhem komt met een ‘wintertoeslag’ en Gouda met een ‘winterplan’ voor steun.

Gemeenten springen dit najaar in de bres voor inwoners die het moeilijk hebben door de hoge energierekening en inflatie. De energietoeslag wordt opgerekt en via de bijzondere bijstand vindt compensatie plaats. Daarnaast zijn er andere steunmaatregelen.

Extra budget

Over Rotterdam was al bekend dat bijvoorbeeld de grens van de energietoeslag naar 140 procent van het sociaal minimuminkomen gaat en bepaalde groepen gratis openbaar vervoer krijgen. Nu investeert de stad nog 4,5 miljoen euro extra bovenop het budget van ruim 11 miljoen euro per jaar. In 2022 is 1,1 miljoen en in 2023 3,4 miljoen euro beschikbaar om inwoners met geldzorgen te helpen. ‘Dit om de periode te overbruggen tot de aangekondigde rijksmaatregelen effect hebben,’ aldus de gemeente.

‘Gelukkig heeft Rotterdam de afgelopen vier jaar al een stevig vangnet neergezet voor mensen in armoede en met schulden,’ aldus armoedewethouder Enes Yigit. ‘We verstevigen dit vangnet nu nog meer en komen met extra acties om mensen in acute nood te helpen. Zodat elke Rotterdammer de winter door komt en niet door het ijs zakt.’

Hulpverlening

Om te voorkomen dat Rotterdammers in de schulden raken, breidt de gemeente de hulpverlening uit, zoekt mensen met geldproblemen actiever op en komt met nieuwe steunmaatregelen. Samen met partners komen er een gratis schoolontbijt, boodschappenkaarten en noodhulp voor voedsel en kleding. Inwoners met een laag inkomen kunnen via hun hulpverlener een energieklusser laten komen of een nieuwe energiezuinige koelkast of wasmachine aanvragen.

De hulp die er is bij geldzorgen maakt de gemeente de komende periode nog beter bekend, online en telefonisch. Vanaf half oktober gaat er een speciaal team de straat op om ouderen te informeren over de energietoeslag en hen te helpen met de aanvraag.

Schuldhulp

Er komt ook extra inzet op schuldhulp. Rotterdam zorgt voor een aflospauze en/of gedeeltelijke kwijtschelding voor inwoners met een schuldregeling. Inwoners met een lopend traject voor schulddienstverlening worden hier niet uitgezet als gevolg van stijgende energielasten. Om de toestroom van mensen met schulden aan te kunnen komen er 10 fulltime trajectbegeleiders bij.

Wintertoeslag

Arnhemmers die al de 800 euro aan energietoeslag vanuit het Rijk ontvingen, krijgen binnen een week het aanvullende bedrag van 500 euro automatisch op hun rekening gestort. De gemeente doet daar een extra wintertoeslag bovenop van 250 euro. ‘Hopelijk geeft het de rust en zekerheid die mensen nodig hebben in de tijd tot het moment dat landelijke maatregelen zoals het energieprijzenplafond van kracht worden,’ aldus wethouder Bestaanszekerheid Mark Lauriks.

Snel hulp

Inwoners die de energietoeslag nog voor het eerst moeten aanvragen krijgen zo snel mogelijk hulp. Daarom worden onder andere meer mensen ingezet voor de toewijzing van de energietoeslag. De aanvraag wordt binnen ongeveer vier weken afgehandeld. Op de website van de gemeente is hulp en ondersteuning bij geldzorgen te vinden voor inwoners, ondernemers en organisaties. Inwoners die er met de bestaande mogelijkheden niet uitkomen kunnen terecht bij Goed Geregeld Arnhem voor een maatwerkgesprek.

Winterplan

Gouda komt in actie voor inwoners die hun vaste lasten nog nauwelijks kunnen betalen. Huishoudens met lagere inkomens, maar ook welzijnsorganisaties, sportverenigingen, buurthuizen en culturele instellingen. De maatregelen in het ‘winterplan’ zijn een aanvulling op wat het Rijk heeft aangekondigd, meldt de gemeente.

De steun gaat dit najaar in en loopt in ieder geval door tot en met 2023. Het ‘winterplan’ bevat onder meer de verhoging van de inkomensgrens voor hulp aan mensen met een laag inkomen, een eenmalige verhoging van het jeugdtegoed en een noodfonds voor organisaties en instellingen. De gemeente trekt er 2 miljoen euro extra voor uit.

Extra spreekuren

Ook worden bestaande hulp en loketten voor kwetsbare inwoners beter bekend gemaakt. Het sociaal team houdt extra spreekuren waar inwoners met geldzorgen terecht kunnen. Een nieuw ‘klusteam’ van vrijwilligers voert vanaf eind oktober huis-aan-huis gratis kleine energiebesparende maatregelen uit. Zoals het aanbrengen van radiatorfolie of brievenbusborstel.