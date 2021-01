Jelly Frankes: jong, enthousiast en deskundig

De ‘Jonge ambtenaar van het jaar 2021’ wordt op 21 januari bekend gemaakt. Jelly Frankes, docent Burgerzaken bij Segment, is een van de drie finalisten. In dit artikel maken we nader kennis met Jelly.

Acuut invliegen

Het enthousiasme spat ervan af wanneer Jelly vertelt over haar werk in de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel: “Bij complexe situaties bij Burgerzaken ben ik op mijn best. Als de collega’s van de front office er niet uitkomen, dan moet ik invliegen en zo’n ingewikkeld verhaal acuut oplossen. Of het nu gaat om de vernietiging van een erkenning of een dakloze aan de balie met een complexe vraag, voor mij zijn dit topdagen.”

Werk met impact

Jelly is 25 jaar en bijna 5 jaar ambtenaar. Als BRP-specialist is zij goed thuis in de regelgeving. Een bevolkingsregister uit 1860 weet zij prima te vinden. Maar digitaal is Jelly ook van alle markten thuis. “In onze gemeenten wilden we de diensten meer online aanbieden. Daar heb ik een plan voor opgesteld. We zouden in een jaar stapsgewijs digitaal gaan. Toen brak de pandemie uit. Voor ieders veiligheid wil je dan het baliecontact zo beperkt mogelijk houden. Dus de online diensten moesten we versneld invoeren. Ik was de trekker van dit project. Schouders eronder en vól aan de slag. We hebben het in drie weken voor elkaar gekregen, samen met de softwareleverancier en met mijn collega’s die we stap voor stap hierin hebben meegenomen. Aangiftes, het aanvragen en betalen van paspoorten en rijbewijzen, het kan nu allemaal online. Ik ben echt trots op onze gemeenten. En het is zo bijzonder dat mijn werk concreet impact heeft in de maatschappij, op inwoners en op collega’s.”

Duits rijbewijs

“Trots” is dit jaar het thema van de verkiezing van de Jonge ambtenaar. Behalve op haar eigen gemeente, is Jelly ook trots op haar cursisten in de BRP-trainingen bij Segment. “Ik behandel stevige stukken theorie en vervolgens gaan mensen aan de slag met praktijkvoorbeelden. Daarbij daag ik de groep uit door een casus steeds ingewikkelder te maken. Bijvoorbeeld de vraag van een mevrouw met een Duits rijbewijs. In dat land zijn rijbewijzen onbeperkt geldig, maar hier is dat anders. Tot welke datum mag die mevrouw in ons land met haar Duitse rijbewijs rijden? En als de geldigheidsduur voor Nederland is verlopen, mag zij dan per direct niet meer achter het stuur, of is er misschien een uitzondering? Vaak zie je dan de kwartjes vallen. Mensen begrijpen opeens hoe zij bepaalde regels moeten toepassen. Dan ben ik helemaal trots op ze.”

Gegevensverstrekking: zó leuk

Jelly geeft al drie jaar les bij Segment. Met haar 25 jaar is zij vaak de jongste in het klaslokaal. En de deelnemers zijn zelfs regelmatig ouder dan haar ouders. Maar Jelly beschikt duidelijk over een schat aan kennis, ervaring en goede voorbeelden uit de praktijk. Ook is zij didactisch stevig onderlegd. Sommige cursisten kijken even de kat uit de boom, maar Jelly’s enthousiasme werkt aanstekelijk. Binnen een mum van tijd hangen mensen aan haar lippen. “In de pauze krijg ik altijd dezelfde vraag”, lacht Jelly vrolijk. “’Hoe oud ben jij eigenlijk?’ En gelukkig hoor ik na afloop steevast dat mensen veel geleerd hebben en het een goede training vonden. Wanneer mensen enthousiast worden, dat vind ik erg leuk. Zoals die mevrouw die aan het eind van een training vertelde dat zij gegevensverstrekking uit de BRP altijd hartstikke saai vond. En dat ze nu helemaal verrast was dat het zó leuk kon zijn. Ja, daar doe ik het voor.”

