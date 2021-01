Meldpunt voor foutieve registratie van gegevens open

Overheidsinstanties gebruiken veel gegevens van burgers en bedrijven. In de registratie van die gegevens gaat het soms fout. Snel herstel laat vervolgens vaak op zich wachten. Daarom ging vorige week officieel het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties van start.

Bij het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO) kunnen burgers en bedrijven terecht om foutief geregistreerde overheidsgegevens snel te laten herstellen. De eerste gang blijft naar de betreffende overheidsinstantie zelf, vaak de gemeente. Lukt dat niet dan kunnen burgers en bedrijven aankloppen bij het MFO, dat onderdeel is van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG). Het heeft wat voeten in aarde gehad voordat het Meldpunt eind november 2020 kon worden aangekondigd. In 2014 pleitte de Rekenkamer er al voor, maar medio 2019 liet het ministerie van Binnenlandse Zaken na nieuw onderzoek nog weten dat niet van plan te zijn.

Werkwijze MFO

Het meldpunt krijgt volgens VNG een coördinerende, dienstverlenende, analyserende, bemiddelende en registrerende rol. De gemeenten blijven als bronhouders en beheerder verantwoordelijk voor het corrigeren van de fouten. Als burgers en bedrijven er niet rechtstreeks uitkomen met gemeenten gaat het MFO aan de slag om de fout en de daardoor ontstane problemen te helpen oplossen. Die hulp kan zeker van pas komen als niet alleen de gemeente, maar ook andere overheidsorganisatie erbij zijn betrokken of als het gaat om problemen en fouten die verder reiken dan de registratie zelf. Ook kan het voorkomen dat gegevens toch blijken te kloppen, maar bijvoorbeeld door onjuiste interpretatie voor onbedoelde gevolgen zorgen.

Het MFO kan tevens proberen de gevolgen van het gebruik van foute gegevens, zoals aanmaningen en boetes, te laten stoppen tot de oplossing is bereikt. Zodat de melder niet verder in de problemen komt. Indien mogelijk wordt ook hulp geboden bij het herstellen van de gevolgen van de foutieve gegevensregistratie.

Fout is snel gemaakt

Dat de registratie van gegevens op verschillende manieren fout kan verlopen, laten voorbeelden van de RvIG zien. Na een wijziging in de wetgeving bij de gemeente was bijvoorbeeld ineens het streepje in het huisnummer van een inwoner verdwenen. Belangrijke post kwam hierdoor niet meer bij hem aan. Na tussenkomst van het meldpunt valt de post intussen weer op de mat.

Een ander voorbeeld zijn fouten in het Kadaster, die regelmatig voorkomen. Zo was een inwoonster van een stad onterecht aangemerkt als eigenaar van een woning. Zij wilde dat recht laten zetten bij het Kadaster, maar werd vandaar naar de gemeente gestuurd en weer terug. Met bemiddeling van het MFO heeft de gemeente het nu toch voor deze mevrouw kunnen oplossen.

Samenwerking

Om tot goede resultaten te komen werkt het MFO nauw samen met de melder, gemeenten en álle andere betrokken overheidsorganisaties, net zo lang tot de gegevens weer kloppen. De opgedane kennis wordt geadministreerd en met alle partijen gedeeld. Ook ondersteunt het MFO gemeenten en andere overheidsorganisaties met advies en coördinerende werkzaamheden, bijvoorbeeld als het een organisatie zelf niet of onvoldoende lukt om de onjuiste gegevens te corrigeren.

Burgers en bedrijven kunnen het meldpunt bellen of online bereiken. Gemeenten en andere (semi)-overheidsinstellingen kunnen ook zelf melding doen bij het MFO.