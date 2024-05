Het is zéér onwenselijk dat gemeentebestuurders of gemeenteambtenaren zitting nemen in het bestuur van een privaatrechtelijke rechtspersoon. Gelukkig hebben steeds meer gemeenten dan ook als beleid om geen eigen bestuurders of ambtenaren te benoemen tot bestuurder van een vennootschap. Laten we hopen dat alle decentrale overheden dit als uitgangspunt gaan nemen. Ik schreef al eerder... lees verder