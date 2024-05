Maatregelen om verkeersveiligheid te verhogen

Het verkeer wordt steeds drukker, onder meer door de populariteit van nieuwe vervoersmiddelen met verschillende snelheden. Verschillende gemeenten nemen maatregelen of houden proeven om de veiligheid te verhogen.

Nog niet zo lang geleden pleitten verschillende gemeenten voor extra bevoegdheden om de verkeersveiligheid te kunnen verbeteren. ‘Het gaat slecht met de verkeersveiligheid in Nederland,’ stelden gemeenten en belangenbehartigers. Ze wezen daarbij op de meest recente CBS-cijfers, over 2022. Dat jaar kwamen er 737 mensen om door een verkeersongeval, 155 meer dan in 2021. De dalende langjarige trend was daarmee plotseling doorbroken en het aantal dodelijke slachtoffers was terug op het niveau van 2008.

Intussen zetten gemeenten het onderwerp zelf op de agenda en nemen maatregelen of houden proeven om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Spaarpaal

In de gemeente Rhenen staat sinds kort een spaarpaal, die veilig rijden moet bevorderen en belonen. Sparen voor een goed doel door veilig te rijden. Iedere keer dat een automobilist de spaarpaal passeert en daarbij onder de de toegestane snelheid van 30 km per uur blijft, komt er ongeveer 1 cent in de pot. De paal blijft 8 weken hangen. Daarna verhuist deze naar een andere Utrechtse gemeente die is geïnteresseerd in de tijdelijke maatregel. Het totaalbedrag komt uiteindelijk ten goede aan de buurt en wordt door de provincie Utrecht uitgekeerd als bijdrage aan een dorpsfeest.

Actieplan

Hoewel de verkeersveiligheid in Apeldoorn momenteel niet in het gedrang is, komt de gemeente wel al met een actieplan. De reden voor verbetering van de verkeersveiligheid is de verwachte bevolkingsgroei. Daarnaast komen er steeds meer mensen in Apeldoorn werken.

Om de stad in de toekomst bereikbaar te houden en te zorgen voor veilige verkeersdeelname zijn maatregelen nodig. ‘Nieuwe vervoersvormen, zoals de e-bike, en meer oudere verkeersdeelnemers zorgen er ook voor dat we moeten nadenken over extra maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren,’ aldus de gemeente. ‘Tot slot verandert het gedrag van weggebruikers. Mensen houden zich minder vaak aan de snelheid en ook andere verkeersregels worden vaker overtreden.’

Apeldoorn is daarom van plan om op een aantal plaatsen binnen de bebouwde kom de maximale snelheid te verlagen van 50 naar 30 km/h. Naast maatregelen als het aanpassen van de wegindeling, zet de gemeente ook in op gedragsbeïnvloeding om het bewustzijn van verkeersdeelnemers te vergroten.

Korting op fietshelm

Een fietshelm kan de kans op ernstig hoofd- en hersenletsel bij een botsing of een val flink verminderen. De provincie Utrecht organiseert daarom deze maand een kortingsactie voor inwoners van de provincie. Wie een goedgekeurde fietshelm bij een van de deelnemende fietswinkels of ANWB-winkels koopt, krijgt 25 euro korting. Er zijn 1000 helmen met korting beschikbaar. ‘Er is eigenlijk geen discussie mogelijk over het belang van het dragen van een fietshelm,’ aldus André van Schie, gedeputeerde Mobiliteit. ‘Omdat we niet willen dat mensen om financiële redenen geen fietshelm aanschaffen, hebben we deze kortingsactie mogelijk gemaakt.’

Brandbrief over fatbikes

Nog niet zo lang geleden stuurden de verkeerswethouders van ruim 40 gemeenten een brandbrief over fatbikes aan demissionair minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat). Ze pleitten toen voor maatregelen tegen snelle en opgevoerde e-bikes, vooral fatbikes. Ze vroegen in de brief onder andere een minimumleeftijd in te voeren voor bestuurders van deze opgevoerde elektrische fietsen .

Betere fietsbeleving in tunnels

Fietstunnels kunnen soms als onprettig of sociaal onveilig worden ervaren. Tijdens een proef van de gemeente Amsterdam, samen met Vervoerregio Amsterdam, werd begin dit jaar onderzocht hoe je de fietsbeleving in tunnels kunt verbeteren. In Amsterdam-Noord werd in 4 fietstunnels voor één dag een proef gehouden met betrekking tot de sfeer. Denk aan een ander soort verlichting, geur of muziek. Zo werd onderzocht of dit soort aanpassingen het gevoel van veiligheid of gemak bij fietsers kunnen vergroten. De uitkomst is nog niet bekendgemaakt.

