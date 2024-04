Nieuwe tool om ondernemers tegen cybercrime te beschermen

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) lanceerde een nieuw hulpmiddel voor gemeenten om het midden- en kleinbedrijf te beschermen tegen cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit. De ‘cyberwegenkaart mkb en cyber’ geeft een overzicht van 5 projecten die gemeenten kunnen inzetten om ondernemers te beschermen.

Door een groeiende afhankelijkheid van digitale systemen en processen, lopen mkb’ers een grotere kans op cybercrime, zo schrijft het CCV.

Nieuwe route

De nieuwe cyberwegenkaart mkb en cyber geeft een overzicht van 5 projecten die gemeenten kunnen implementeren om het mkb te beschermen. Deze kaart is ontwikkeld in samenwerking met Platform Veilig Ondernemen (PVO) en het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het is een aanvullende route op de al reeds bestaande lokale cyberwegenkaart.

Risico’s verminderen en cyberweerbaarheid vergroten

Op de nieuwe kaart wordt gemeenten een route gegeven om de cyberweerbaarheid van ondernemers te vergroten en risico’s te verminderen. Daarvoor zijn 5 projecten. Dit zijn het organiseren van bijeenkomsten volgens de Platform Veilig Ondernemen(PVO)-formule, een scan met studenten zoals Amersfoort met Cyberchef deed, sector- en gebiedsgerichte monitoring, advies en certificering, collectieve inkoop en monitoring en de Hackhelpdesk.

Breed toepasbaar

Deze projecten zijn hiervoor geselecteerd door de City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime, een initiatief dat tot stand is gekomen om gemeenten te ondersteunen bij het versterken van de cyberweerbaarheid van hun inwoners. De projecten zijn ontworpen om breed toepasbaar te zijn voor verschillende gemeenten en bedrijfssectoren. PVO is voor gemeenten overigens de aangewezen partner voor wie aan de slag wil met een van de projecten op de wegenkaart, via een regionale PVO.

Nieuwe projecten op komst

Op dit moment lopen er ook 4 City Deal cyberprojecten met als doel om ondernemers veerkrachtiger te maken tegen cyberdreigingen en -aanvallen. Denk aan innovaties waarmee ondernemers zelfs aan de slag kunnen en aan oplossingen die juist taken uit handen nemen, met ondersteuning van technologie of deskundigen. Deze projecten eindigen eind dit jaar en zullen dan bij succes als nieuwe projecten op de cyberkaart komen.

Wellicht ook handig: het CCV onlangs ook de cyberwegenkaart Jeugd en cyber gelanceerd. Hierop worden 5 projecten belicht die gericht zijn op het aanpakken van cyberdreigingen onder jongeren.