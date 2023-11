Tientallen verkeerswethouders sturen brandbrief over fatbikes

Verkeerswethouders van ruim 40 gemeenten stuurden een brandbrief aan demissionair minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat). Ze willen dat er maatregelen komen tegen snelle en opgevoerde e-bikes, vooral fatbikes. Ze pleiten onder andere voor een minimumleeftijd.

De opkomst van de elektrische fiets zorgt voor een hoop kopzorgen op het fietspad, aldus de gemeente Amsterdam. Het fietsverkeer is er chaotischer door geworden. ‘Met name opgevoerde e-bikes, en dan vooral de variant met dikke banden (fatbikes), veroorzaken door het grote verschil in snelheid ten opzichte van andere gebruikers, veel overlast en gevaar op straat.’

Gevaar op het fietspad

Ook onder meer Haarlem wil maatregelen tegen overlast van onder meer fatbikes in verkeer. Daarom stuurden Amsterdam en Haarlem samen met 42 andere gemeenten een brandbrief aan demissionair minister Harbers om kenbaar te maken dat ze zich zorgen over de verkeersveiligheid.

‘Opgevoerde e-bikes, met name fatbikes, zijn erg populair onder kinderen en tieners,’ zo schrijven de gemeenten gezamenlijk in hun brief. ‘In de praktijk gedragen deze opgevoerde e-bikes zich qua snelheid en vermogen als brom- of snorfietsen. Bestuurders (veelal jonger dan 16 jaar) rijden zonder rijbewijs, zonder helm en zonder verzekering over het fietspad en de weg.’

Pakket aan maatregelen

De brief is, naast initiatiefnemers uit Haarlem Bas van Leeuwen en uit Amsterdam Melanie van der Horst, ondertekend door verkeerswethouders van 42 gemeenten. Waaronder grote steden Rotterdam en Utrecht en ook Alphen aan den Rijn, Enschede en Hoorn. Ze noemen de situatie op straat urgent en pleiten voor actie op korte termijn. Ze roepen de minister daarom op om in te grijpen en te komen met een concreet pakket maatregelen. Zoals een landelijk verbod op de verkoop van opvoersetjes en het instellen van een minimumleeftijd voor e- en fatbikes. ‘De verkeersveiligheid kan niet langer wachten,’ aldus de gemeenten.

Voorlichting

Amsterdam zet de komende tijd in op voorlichting over de regels en risico’s via scholen en verkeersonderwijs. De politie controleert op overtredingen met opgevoerde of illegale e-bikes, met een boete of inbeslagname als gevolg. De hoofdstad is geen voorstander van een helmplicht. Volgens de gemeente neemt het risico op (zwaar) hoofdletsel weliswaar af, maar blijkt uit onderzoek ook dat een helmplicht van negatieve invloed is op het fietsgebruik en dus de gezondheid.