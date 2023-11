Ruime meerderheid Nederlanders spreekt van wooncrisis

Bijna negen op de tien Nederlanders (86 procent) vinden dat er sprake is van een crisis op de woningmarkt, zo blijkt uit onderzoek van I&O Research in opdracht van Aedes, de landelijke vereniging van woningcorporaties. Een vijfde geeft aan niet passend te wonen.

I&O Research hield het onderzoek onder 2.260 Nederlanders en daaruit kwamen verschillende inzichten over wonen naar voren. Het onderwerp staat hoog op de politieke agenda. Zeven op de tien deelnemers aan het onderzoek geven aan dat de standpunten van partijen over wonen van veel belang zijn voor hun partijkeuze bij de komende Tweede Kamerverkiezingen.

Passend wonen

Bijna tachtig procent van de Nederlanders woont op dit moment passend bij hun inkomen en levensfase. Voor de resterende twintig procent geldt dat niet. Acht procent geeft aan niet passend te wonen en daarom actief te zoeken naar een ander huis. Van hen ondervindt de helft veel problemen. Zes procent is niet op zoek naar iets anders, omdat dat volgens hen geen zin heeft. Van de deelnemers die nog bij hun ouders wonen, geeft bijna de helft aan dat dit geen ideale situatie is. Ook mensen die jonger zijn dan 40 jaar (29 procent) en bewoners van stedelijke gebieden (25 procent) geven vaker aan dat zij niet passend wonen. Mensen die niet tevreden zijn over hun huidige woonsituatie willen vooral betaalbare huurwoningen tot 808 euro per maand en koopwoningen tot 400.000 euro, aldus de onderzoekers.

Grond betaalbaar en beschikbaar maken

Uit het onderzoek blijkt verder dat acht op de tien mensen vinden dat gemeenten en vastgoedontwikkelaars grond tegen een betaalbare prijs ter beschikking moeten stellen voor de bouw van sociale huurwoningen. Ook vindt ruim tweede derde van de Nederlanders het neerzetten van flexwoningen een goed idee voor starters en spoedzoekers.

Daarnaast vindt de meerderheid van de respondenten dat overheden makkelijker bouwlocaties moeten kunnen aanwijzen waar sneller nieuwe huizen neergezet kunnen worden. Ook zou volgens meer dan vijftig procent in iedere gemeente minimaal dertig procent van de woningen sociale huur moeten zijn.

Woningcorporaties aan de slag

Driekwart van de Nederlanders (76 procent) vindt dat woningcorporaties meer woningen moeten bouwen die geschikt zijn voor ouderen (seniorenwoningen gecombineerd met zorgvoorzieningen). Daarnaast vindt tweederde dat woningcorporaties meer mogelijkheden moeten krijgen om middenhuurwoningen (tussen 808 – 1.100 euro per maand) te bouwen.

Voorkeur voor bouwlocaties

De keuze voor bouwlocaties blijkt een lastige. Bijna een kwart van de deelnemers vindt dat Nederland te vol is om nog extra te bouwen, ongeveer de helft is het daar niet mee eens. Als het bouwen van woningen ten koste gaat van natuurgebieden vindt 15 procent dat toch een acceptabele optie. Het bouwen ten koste van open ruimte in de stad kan op iets meer instemming rekenen (25 procent). De meeste steun is er voor bouwen ten koste van landbouwgrond (41 procent).

Van kantoor naar woning

Om meer woningen te realiseren, wordt het verbouwen van bestaande kantoren tot woningen (82 procent) genoemd als beste manier om woningen te realiseren. Ook worden hoogbouw op bedrijventerreinen (53 procent) en het toevoegen van een straat of wijk aan de rand van iedere stad en dorp (45 procent) vaak genoemd als opties om nieuwe woningen te realiseren.