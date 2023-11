Meer kleinschalige opvang asielzoekers en noodkreet Dijsselbloem

De komende tijd gaat het demissionaire kabinet meer inzetten op kleinschalige opvang van asielzoekers. Gemeenten vragen hier al langer om en ook de Tweede Kamer heeft daar meermaals op aangedrongen. Ondertussen slaakt burgemeester Jeroen Dijsselbloem van Eindhoven een noodkreet over de opvang van vluchtelingen in de regio.

Vervangend asielstaatssecretaris Van der Maat schrijft in een verzamelbrief asielopvang dat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) langjarig gaat samenwerken met het Rode Kruis voor kleinschalige opvang. Deze organisatie kan helpen bij de ondersteuning op kleinere locaties, vanaf ongeveer vijftig asielzoekers.

Kleine opvanglocaties

Gemeenten zien vaak meer in kleine opvanglocaties omdat dit beter zou passen bij buurten en wijken. Lange tijd was het COA daar geen voorstander van, omdat dit logistiek niet handig zou zijn. Zo is daar relatief meer personeel nodig, terwijl er al krapte is. De Tweede Kamer nam al in de zomer van 2022 een motie aan om meer kleine locaties te openen, omdat er een groot tekort aan opvangplekken was.

Er wordt nu gekeken of locaties die eerder zijn gebruikt voor crisisnoodopvang ook kunnen worden omgevormd tot kleinere asielopvanglocaties. Ook is de regeling voor tijdelijke opvang in hotels en andere accommodaties uitgebreid en verlengd tot 1 januari 2025. Hierdoor kunnen meer gebouwen worden ingezet om tijdelijk onderdak te bieden aan bijvoorbeeld statushouders die wachten op een woning, en daardoor te lang in de asielcentra blijven.

Noodkreet

Burgemeester Jeroen Dijsselbloem (PvdA) van Eindhoven uitte in een brief aan de gemeenten in het zuidoosten van Brabant een noodkreet over de opvang van vluchtelingen in de regio. Die is ver beneden de maat, blijft achter bij de opvang die voor dit jaar is afgesproken, stelt hij. Volgens Dijsselbloem is de regio rond Eindhoven ‘een van de slechtst presterende regio’s in het hele land’ waar het gaat om opvangplekken voor Oekraïners.

Te weinig plekken

Per 1 juli zou de regio Brabant Zuidoost 3752 plekken voor Oekraïners bieden, maar eind oktober waren er niet meer 3064 ook daadwerkelijk gerealiseerd. Nu het aantal vluchtelingen uit Oekraïne toeneemt, zou de regio 4060 opvangplekken moeten aanbieden per 1 februari 2024, aldus Dijsselbloem.

Ook voor asielzoekers zijn er te weinig plekken. ‘Van de 2953 opvangplekken die we per 1 januari moeten bieden, zijn er op dit moment pas zo’n 700 plekken gerealiseerd, exclusief het azc in Budel. Daarnaast zijn er zo’n 700 plekken openbaar in voorbereiding,’ schrijft Dijsselbloem. Dit betekent dat er nog ruim 1600 (structurele) asielopvangplekken gerealiseerd dienen te worden in onze regio.’

Statushouders

En de uitvoering van de wettelijke taak om statushouders te huisvesten blijft volgens de burgemeester van Eindhoven momenteel fors achter. ‘De prestaties verschillen aanzienlijk per individuele gemeente. Feit blijft dat vrijwel alle gemeenten in onze regio ook hier een stevige extra inspanning op dienen te leveren richting het einde van dit jaar.’

Creatieve oplossingen

Dijsselbloem vraagt de gemeenten (opnieuw) alle mogelijkheden te verkennen om locaties te vinden en te realiseren. Hij roept gemeenten op creatieve oplossingen te bedenken, ‘van leegstandsbeheer, kantoortransformatie en flexwoningen, tot het slim benutten van (tijdelijk) beschikbare grond, bedrijventerreinen, vakantieparken en hotels’.

Vakantiepark

Zoals bijvoorbeeld in Zeist, waar de gemeente voor 3 jaar een vakantiepark huurt voor de opvang van 250 tot 300 Oekraïense vluchtelingen. De vluchtelingen verblijven nu nog op tal van noodopvanglocaties, maar de gemeente vindt dat zij ‘een woonplek met perspectief’ nodig hebben. Er komen speelplekken voor kinderen en er worden kantoren ingericht voor dienstverlening en hulp. Vanaf januari arriveren de bewoners.

Schoolgebouw

En ongeveer 300 vluchtelingen uit Oekraïne worden in de komende tijd overgebracht naar Lelystad. Ze krijgen opvang in het leegstaande gebouw van de Scholengemeenschap Lelystad. De locatie wordt uitgebreid. Sinds vorig jaar zitten daar al 200 Oekraïners. Op de plek van een fietsenstalling van de voormalige middelbare school worden honderd tijdelijke woonunits neergezet voor de extra vluchtelingen. De eersten kunnen waarschijnlijk in maart ernaartoe.