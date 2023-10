Weer aan de slag met extra opvangplekken voor Oekraïners

Foto: gemeente Cranendonck

Na de dringende oproep van asielstaatssecretaris Van der Burg om extra opvangplekken te creëren voor Oekraïense vluchtelingen gingen gemeenten weer aan de slag. Onder meer in Almere, Bernheze en Woudenberg komen snel plekken. In Cranendonck is een nieuwe locatie open en gaan Oekraïense vluchtelingen met een betaalde baan meebetalen aan de kosten voor hun opvang.

Afgelopen vrijdag deed demissionair staatssecretaris Van der Burg opnieuw een dringend verzoek aan het Veiligheidsberaad om extra opvangplekken voor Oekraïners. Verschillende gemeenten gingen direct weer aan de slag en vonden extra locaties.

200 extra plekken

Op een gemeentelijk perceel in Bernheze komen 200 extra crisisnoodopvangplekken voor mensen uit Oekraïne. Waarnemend burgemeester Antoine Walraven licht het besluit van het college toe: ‘Nadat eerder buurgemeenten extra opvangplekken realiseerden, nemen wij in Bernheze ook onze maatschappelijke verantwoordelijkheid’. Het plaatsen van de woonunits start eind oktober.

Voormalig winkelpand

Woudenberg vond een nieuwe locatie om een deel van de Oekraïense vluchtelingen, die op dit moment in de gemeente wonen, te (her)huisvesten. De Utrechtse gemeente huurt een voormalig winkelpand om daar 50 tot 60 Oekraïners onder te brengen. Daar is ook ruimte voor nieuwe vluchtelingen.

Aan de limiet

Ruim 100 extra Oekraïense vluchtelingen worden uiterlijk per 1 februari opgevangen in Almere. De extra opvang in hotelkamers en een nieuwe opvanglocatie moet de druk helpen verminderen. Maar de gemeente zit daarmee naar eigen zeggen wel ‘voorlopig aan de limiet en wij zijn om die reden niet van plan om in te gaan op nieuwe verzoeken’.

Nieuwe locaties

Onder meer Leeuwarden kwam voor de oproep met plannen voor extra opvangplekken voor Oekraïners, waarvan de laatste locatie half november gereed moet zijn. Ook in het Brabantse Cranendonck is een nieuwe opvanglocatie geopend, waar de eerste bewoners afgelopen maandag zijn ingetrokken.

Er zijn 6 tijdelijke woningen geplaatst voor gezinnen van maximaal 4 personen. Ze krijgen ondersteuning van een team van de gemeente. In de woningen komen onder meer vluchtelingen te wonen die nu in een andere opvanglocatie aan verblijven. Daardoor komen op die locatie ook kamers vrij.

Meebetalen aan kosten

Oekraïense vluchtelingen met een betaalde baan gaan in Cranendonck vanaf 1 november een deel van de kosten voor hun opvang zelf betalen. Het gaat om een bedrag van 190 euro. Daarmee worden onder meer gemeentelijke belastingen, gas, water en elektriciteit evenals het gebruik van de ruimte deels betaald.

‘Een groot deel van de Oekraïense vluchtelingen heeft een betaalde baan,’ aldus burgemeester Roland van Kessel. ‘We vinden het wel zo eerlijk dat zij net als andere inwoners betalen voor hun woning of kamer. 190 euro is nog steeds een heel betaalbaar bedrag. Voor vluchtelingen die geen betaald werk hebben, blijft de gemeente deze kosten betalen.’