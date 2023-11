Eerste Kamer gaat door met behandeling Spreidingswet

De Eerste Kamer gaat door met de behandeling van de Spreidingswet. Het Centraal Orgaan Asielzoekers, VluchtelingenWerk Nederland en de VNG zijn blij dat de wet niet controversieel is verklaard. Het is alleen niet duidelijk wanneer de senaat het omstreden wetsvoorstel gaat behandelen.

BBB, de grootste senaatsfractie, wilde dat nog voor de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november. Maar dat is volgens fractievoorzitter Ilona Lagas niet mogelijk vanwege procedures. Eerder dinsdag besloot een meerderheid van de Eerste Kamer het onderwerp niet controversieel te verklaren. Een voorstel van de SGP om de behandeling uit te stellen tot er een nieuw kabinet is kreeg geen meerderheid.

Tegen

De BBB is tegen de wet, maar wil de kwestie snel afronden. Volgens Lagas is het nog steeds de bedoeling dat de senaat het wetsvoorstel zo spoedig mogelijk behandelt. De Spreidingswet zal na de verkiezingen waarschijnlijk een kwestie worden aan de onderhandelingstafel voor een nieuwe regeringscoalitie.

Snelle invoering

Veel gemeenten en provincies dringen nog steeds aan op een snelle invoering. Omdat er nog steeds te weinig opvangplekken zijn voor asielzoekers. Flink wat gemeenten hebben nog geen enkele opvang ingericht, waardoor andere relatief meer asielzoekers moeten opvangen. De pijn van de wet zit er vooral in dat gemeenten uiteindelijk kunnen worden gedwongen tot asielopvang.

Blij

De VNG, het COA en VluchtelingenWerk Nederland zijn ‘blij dat de Spreidingswet door de Eerste Kamer wordt behandeld’. Samen deden ze vorige week een oproep hiervoor. De VNG zegt ‘te hopen op een zorgvuldige behandeling van de wet in de Eerste Kamer’.

‘De urgentie van de Spreidingswet wordt dagelijks benadrukt nu we in het overvolle Ter Apel alle zeilen moeten bijzetten en mensen af en toe weer in de wachtruimtes van de IND moeten slapen. Dat moet en kan anders. De wet zal niet op korte termijn oplossingen bieden, maar is wel heel belangrijk voor de toekomst van ons opvanglandschap,’ aldus het COA.

‘We hopen dat de wet zo snel mogelijk definitief wordt gemaakt,’ zegt een woordvoerder van VluchtelingenWerk Nederland. ‘En dat politici beseffen dat de wet onmisbaar is om gemeenten te helpen bij de asielcrisis. Nu blijft het hangen bij tijdelijke opvangwetten.’