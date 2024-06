Boetebedrag van COA aan Westerwolde bereikt 1,5 miljoen euro

Foto: ANP VINCENT JANNINK

De boete die het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) moet betalen aan de gemeente Westerwolde bereikt het maximale bedrag van 1,5 miljoen euro. Elke dag dat er meer dan 2000 mensen in het aanmeldcentrum in Ter Apel slapen, volgt een dwangsom van 15.000 euro. Het COA ‘betreurt de situatie enorm’ en geeft aan alle hulp van gemeenten nodig te hebben voor opvangplekken.

Begin dit jaar werd het drukmiddel door de gemeente via de rechter afgedwongen. Het zou ervoor moeten zorgen dat het COA zich aan de afspraak van het maximumaantal zou houden. De dwangsom werd op 22 februari voor het eerst opgelegd. Daarna sliepen bijna altijd te veel mensen in het centrum in Ter Apel, dat binnen de gemeente Westerwolde ligt.

Al maanden worden mensen voor alleen de nacht overgebracht naar een locatie buiten de gemeente, achtereenvolgens in Stadskanaal, 2e Exloërmond en momenteel tot 1 juli in Zuidwolde. Ondanks die 200 bedden, sliepen er honderden mensen meer dan afgesproken in Ter Apel, met als record 2463 mensen op 9 mei.

Oproep aan gemeenten

Het COA zegt in een reactie ‘de situatie enorm te betreuren’. De organisatie geeft aan al maanden alles op alles te zetten om opvang voor iedereen te realiseren, maar hierbij afhankelijk te zijn van de medewerking van gemeenten. ‘We zijn de gemeenten die ons al helpen zeer erkentelijk,’ aldus bestuursvoorzitter Milo Schoenmaker. ‘Maar we vragen gemeenten die nu weinig tot niets voor de asielopvang doen solidair te zijn en verantwoordelijkheid te nemen. Samen kunnen we zorgen voor voldoende opvangplekken en dat we een veilige en menswaardige verblijfplaats kunnen bieden.’

Boetebedrag

Het is niet duidelijk wat de gemeente Westerwolde gaat doen als het maximale boetebedrag is bereikt. Juristen deden afgelopen week nog onderzoek naar de mogelijkheden, want de problemen zijn allerminst opgelost, zei een woordvoerster. Wellicht wordt opnieuw de gang naar de rechter gemaakt. Ook boog de gemeenteraad zich vorige week over de vraag waar het boetegeld aan wordt besteed. Daarover is nog niets besloten.

Mondjesmaat

Het COA zegt de afgelopen tijd ‘mondjesmaat’ nieuwe opvangplekken aangeboden te hebben gekregen. Eindhoven krijgt bijvoorbeeld 2 nieuwe, tijdelijke opvanglocaties voor in totaal 550 asielzoekers en statushouders. Ondertussen sluiten grote opvanglocaties, zoals in Nijmegen. De organisatie weet niet hoe het nu verder moet. Ondanks de plannen van het nieuwe kabinet om de spreidingswet af te schaffen, hoopt het COA dat gemeenten toch plekken aanbieden zolang de wet van kracht is en zo verlichting geven in de opvangproblematiek.