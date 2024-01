COA moet zich van rechter aan afspraken houden

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) mag het maximumaantal van 2000 asielzoekers in Ter Apel niet meer overschrijden. Dit oordeelde de rechter van de rechtbank in Groningen dinsdag in het kort geding dat de gemeente Westerwolde had aangespannen tegen het COA.

Het COA heeft vier weken de tijd om aan de eis te voldoen, oordeelde de rechter. De rechtbank legt het COA een dwangsom op van 15.000 euro voor elke dag dat er te veel asielzoekers in Ter Apel worden opgevangen, met een maximum van 1,5 miljoen euro.

De gemeente had in het kort geding geëist dat het COA zich houdt aan de afspraken. Regelmatig zitten er meer dan 2000 mensen in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens de gemeente liepen die aantallen afgelopen tijd soms wel op tot 2500.

Druk op Ter Apel verminderen

De rechter is het verder met Westerwolde eens dat het COA meer opvanglocaties elders zal moeten regelen. Dit om ervoor te zorgen dat de druk op Ter Apel vermindert. Om asielzoekers te kunnen spreiden is het COA tot nu toe afhankelijk van de welwillendheid van gemeenten die opvanglocaties openen. Dat zou in de nabije toekomst makkelijker moeten gaan, nu dinsdag de spreidingswet door de Eerste Kamer is aangenomen met 43 tegen 27 stemmen. De wet gaat al in op 1 februari.

‘Begin van de oplossing’

Burgemeester Jaap Velema van de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, vertrouwt erop dat het ministerie en COA uitvoering geven aan de uitspraak van de rechter. ‘Het is nu aan hen om gezamenlijk op te treden in hoe ze het probleem gaan oppakken,’ zei Velema na afloop van de uitspraak. ‘De verantwoordelijkheid ligt vooral bij de politiek, niet bij de gemeente.’

Volgens Velema is de uitspraak ‘het begin van de oplossing, waarbij hij ook verwees naar de net aangenomen spreidingswet. ‘We kunnen nu weer met elkaar vooruit. Maar we weten ook dat dit niet gelijk morgen is geregeld.’ De burgemeester is blij met de aanname van de wet door de Eerste Kamer, maar ‘hoopte eigenlijk wel op een breder draagvlak’. ‘Dat draagvlak is nodig om de asielopvang in Nederland goed te kunnen regelen.’