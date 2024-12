COA vraagt gemeenten opnieuw om extra inspanning

Het risico dat de bezetting in het aanmeldcentrum in Ter Apel op korte termijn boven de 2000 mensen komt, is groot. Om deze situatie te vermijden, roept het COA gemeenten opnieuw op tot extra inspanning. Bijvoorbeeld door tijdelijke noodlocaties langer open te houden. Ondertussen vraagt VluchtelingenWerk Nederland aandacht voor de ‘schrijnende situatie’ in de noodopvang.

Gemeenten springen al op veel manieren bij en werken mee aan het openen van opvang voor asielzoekers en statushouders. Mede doordat enkele grote (tijdelijke) locaties in het land opengingen en andere locaties langer open konden blijven, lukte het de afgelopen periode om de bezetting in Ter Apel onder de 2000 mensen te krijgen. Het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) ‘is gemeenten dankbaar voor hun inzet voor de asielopvang’, maar vreest dat het aanmeldcentrum in Ter Appel binnenkort opnieuw overloopt.

Overbezetting

Volgens inschatting van het COA dreigt opnieuw overbezetting van Ter Apel, door de voorgenomen sluiting van een groot aantal opvanglocaties in de rest van Nederland. De mogelijkheid om nieuwe asielzoekers vanuit het aanmeldcentrum elders in het land te plaatsen, wordt daardoor ernstig gehinderd. Minister Faber van Asiel en Migratie berichtte begin december de Tweede Kamer al in een brief over een verwacht tekort van 19.000 bedden voor asielzoekers, zelfs als zij het aantal opvangplekken realiseren die de spreidingswet hen opdraagt.

Oproep tot extra inzet gemeenten

Het COA wil dit heel graag voorkomen. Niet alleen vanwege de dwangsom die het moet betalen aan de gemeente Westerwolde, maar ‘vooral vanwege de leefbaarheid voor de bewoners op de locatie en de omwonenden van het opvangcentrum’. Het COA doet daarom weer een beroep op gemeenten voor extra inspanning. Het verlengen van de beschikbaarheid van noodlocaties helpt daarbij . Maar ook roept het COA gemeenten met een achterstand op om de laatste weken een maximale inspanning te verrichten om statushouders te huisvesten.

Hoe kan de opvang beter?

Op dit moment verblijven bijna 36.000 asielzoekers, waaronder 6.000 kinderen, in (crisis)noodopvanglocaties. Dit zijn geïmproviseerde plekken, zoals sportzalen, leegstaande kantoorpanden, evenementenhallen of boten. De leefomstandigheden schieten er ernstig tekort. In een recent onderzoek vroeg VluchtelingenWerk Nederland aan vluchtelingen zelf wat zij belangrijk vinden in de opvang. En soms zit dat in kleine dingen, zoals rust en privacy of iemand die vraagt hoe het met je gaat. Op basis van de antwoorden, doet de organisatie in het rapport van het onderzoek concrete aanbevelingen voor verbetering.

Hotel AZC

Omdat je soms iets met eigen ogen moet kunnen zien voor je het écht gelooft, opende VluchtelingenWerk vorige week in Amsterdam het Hotel AZC. Een eenmalige en confronterende inkijk in Nederlandse noodopvangcentra, ‘het minst comfortabele hotel bij jou in de buurt’. Een kamer boeken was niet mogelijk, wél kon je het hotel vorige week bezoeken. Met deze ludieke actie vroeg VluchtelingenWerk Nederland aandacht voor de schrijnende situatie in de noodopvang.