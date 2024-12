TNO: meer samenwerken tegen energiearmoede

Woningcorporaties en gemeenten kunnen meer samenwerken bij de aanpak van energiearmoede. Er gaat al veel goed, maar er is ook nog winst te behalen, zo blijkt uit de TNO-monitor ‘Energiearmoedebeleid bij gemeenten’.

Er is grote vooruitgang geboekt in het voorkomen van energiearmoede, zo benadrukt de onderzoeksorganisatie in de halfjaarlijkse monitor. Aan het doorlopende onderzoek, dat onderdeel is van het Landelijk Onderzoeksprogramma Energiearmoede, deden deze keer 40 vertegenwoordigers van woningcorporaties en 168 beleidsmedewerkers uit eenzelfde aantal gemeenten mee.

Vooruitgang én aandachtspunten

Uit het onderzoek blijkt dat er bijvoorbeeld veel woningen zijn verbeterd met kleine ingrepen. En huishoudens weten steeds beter hoe ze energie-uitgaven beheersbaar kunnen houden. Daarnaast liggen er inmiddels ambitieuze plannen en afspraken voor woningrenovaties.

Toch blijven er ook aandachtspunten, zoals in het effectief bereiken en ondersteunen van huishoudens in energiearmoede. Zo blijkt uit de monitor dat het voor 30 procent van de gemeenten onduidelijk is welke huishoudens tot de groep met energiearmoede behoren. En 35 procent van de beleidsmedewerkers geeft aan dat hun gemeente in staat is om de huishoudens in energiearmoede effectief te bereiken.

Planning en prioriteiten

De samenwerking tussen gemeenten en woningcorporaties wordt over het algemeen als goed ervaren. Waarschijnlijk door de gedeelde belangen, zoals het aanpakken van energiearmoede en het realiseren van goede woningen. Ook wordt door woningcorporaties volop gebruikgemaakt van de energiecoaches en -fixers van gemeenten.

Wel ziet TNO dat er er behoefte is aan meer inzicht in elkaars planning en prioriteiten om energiearmoede effectiever aan te pakken. Vooral gemeentewerkers geven hierbij aan dat ze betrekkelijk weinig zicht en invloed hebben op de activiteiten van corporaties. ‘Het rapport onderstreept dan ook het belang van een duidelijke rolverdeling en van elkaar vroeg betrekken bij elkaars activiteiten en (beleids)plannen.’

Samen versnellen

Gemeenten kunnen op hun beurt woningcorporaties helpen het proces van woningrenovaties te versnellen en hierin samen optrekken. Uit het onderzoek komt ook naar voren dat gemeenten voortvarend kunnen optreden tegen knelpunten en obstakels, bijvoorbeeld met vergunningen en natuurbescherming.

Behoefte aan duidelijkheid

Net als uit eerder onderzoek, komt nu ook naar voren dat er behoefte is aan duidelijkheid en toekomstperspectief vanuit het Rijk. Den Haag moet met helder beleid, aanvullende middelen en betere regie komen, want dat zal aanzienlijke verbeteringen opleveren, zo is de gedachte.