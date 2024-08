Op korte termijn extra opvangplekken voor Oekraïners

Foto: ANP PHIL NIJHUIS

Meerdere gemeenten onderzoeken of het mogelijk is op korte termijn extra opvangplekken te realiseren voor Oekraïense vluchtelingen. Er wordt onder meer gekeken naar uitbreiding van bestaande opvanglocaties of versnelling van eerder gemaakte bouwplannen, blijkt uit een rondgang van het ANP.

Onder meer Eindhoven, Enschede, Tilburg, Zevenaar, Noardeast-Fryslân, Oude IJsselstreek, Maassluis, Heemstede, Oldebroek, de regio Zaanstreek-Waterland, Heerenveen en Meierijstad geven aan concreet bezig te zijn met uitbreiding van het aantal opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen. Zo krijgt Eindhoven er binnenkort 279 nieuwe plekken bij in panden die daarvoor worden omgebouwd. ‘Deze plekken komen binnen 2 tot 8 weken gefaseerd beschikbaar,’ zegt een woordvoerder. Op dit moment heeft Eindhoven 1274 opvangplekken.

Meer mensen dan plekken

In Tilburg wordt onderzocht of er op korte termijn nog een opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen bij kan komen. De 934 plekken die de gemeente beschikbaar heeft, zitten vol. ‘Er melden zich op dit moment meer mensen dan er plekken zijn,’ aldus een woordvoerder. ‘We vangen op wie we kunnen plaatsen en verwijzen vervolgens door’.

Het Gelderse Zevenaar verwacht over 2 à 3 maanden nieuwe opvanglocaties te openen. ‘Als het mogelijk is proberen we de locaties eerder beschikbaar te krijgen door, in overleg met de aannemer, bepaalde delen van een gebouw met voorrang aan te pakken.’ Op dit moment heeft de gemeente 195 plekken.

De gemeente Enschede breidde recent de gemeenteopvang uit met bijna 100 plaatsen. ‘We verwachten later dit jaar opnieuw extra opvangplekken te kunnen realiseren,’ zegt een woordvoerder. Enschede heeft op dit moment ruim 530 vluchtelingen die in de opvang verblijven.

Niet mogelijk

Zo’n 20 andere gemeenten geven aan dat het inrichten van meer opvangplekken op dit moment niet mogelijk of wenselijk is, bijvoorbeeld omdat ze al meer Oekraïners opvangen dan afgesproken of omdat ze simpelweg geen plek hebben. ‘De komende weken kijken we of we nog iets kunnen doen, maar het effect zal marginaal zijn,’ laat Groningen bijvoorbeeld weten. De stad heeft nu plek voor zo’n 900 vluchtelingen, maar die opvang zit zo goed als vol. Ook Hilversum, Katwijk, Losser, Moerdijk, Nieuwegein, Vlaardingen en Ridderkerk zien geen opties voor extra plekken op korte termijn.

Krapte

Uit de meest recente cijfers van de overheid komt naar voren dat de krapte in de gemeentelijke opvang van Oekraïners aanhoudt. In totaal zijn er 92.170 bedden voor Oekraïense vluchtelingen, terwijl er meer dan 114.500 geregistreerd staan. Minister Faber (Asiel en Migratie) verzocht gemeenten onlangs zo snel mogelijk voor meer opvangplekken te zorgen. Volgens het kabinet zijn per januari 120.000 bedden nodig. Dit is het ‘pakkie-an van de gemeenten’, zei Faber. Ook gaf ze aan gemeenten te hebben geadviseerd Oekraïners zo veel mogelijk hun eigen verblijf te laten regelen.

Tegen grenzen aan

Als het aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ligt, zoekt ook het Rijk mee naar opvangplekken. Volgens een woordvoerder heeft het Rijksvastgoedbedrijf nog wel ‘een aantal leegstaande panden’ die gebruikt kunnen worden voor opvang. In reactie op de uitspraak van Faber herhaalt de VNG dat ‘gemeenten tegen de grenzen aanlopen’. De woordvoerder voegt daaraan toe dat gemeenten ‘altijd blijven zoeken naar nieuwe mogelijkheden’.