‘Aan lot overgelaten’ door Rijk bij opvang Oekraïners

Meerdere gemeenten voelen zich aan hun lot overgelaten bij de opvang van Oekraïense vluchtelingen, blijkt uit een rondgang van het ANP. Ze missen landelijke regie en verwijten het Rijk een gebrek aan langetermijnvisie.

‘Regie vanuit de Rijksoverheid is noodzakelijk om op landelijk niveau zicht te houden op het aantal Oekraïners die in de gemeentelijke opvanglocaties verblijven,’ zegt een woordvoerder van de gemeente Amstelveen. Door de sluiting van de opvanghub in de Jaarbeurs in Utrecht verliest het Rijk volgens de gemeente het overzicht.

Actieve rol

Amsterdam zou graag zien dat de rijksoverheid een ‘actieve en coördinerende rol’ pakt als het gaat om de opvang. Cranendonck stelt dat gemeenten ‘beperkte ondersteuning’ krijgen bij het realiseren van opvangplekken en veel ‘zelf moeten uitdenken’. Oost Gelre wil meer regie zien in de landelijke afstemming, die regio’s meer helderheid geeft ‘hoe te handelen’.

In de kou

Alphen aan den Rijn zegt dat de landelijke overheid gemeenten ‘financieel in de kou’ laat staan, omdat vergoedingen verder worden beperkt. Gemeenten moeten langdurige contracten met opvanglocaties sluiten, terwijl de financiering vanuit het Rijk telkens voor de korte termijn is. Dat zeggen ook onder meer Rozendaal en Doesburg. ‘Het zou zeker helpen als het Rijk langdurige afspraken zou willen maken met betrekking tot financiering,’ aldus de gemeente Doesburg.

Duidelijke koers

Velsen, Barneveld en Kerkrade verwijten het Rijk een gebrek aan langetermijnvisie. ‘Het is hierdoor lastig in te schatten of we voor structurele dan wel tijdelijke oplossingen moeten kiezen.’ Een duidelijke koers vanuit de overheid zou volgens Kerkrade ‘wenselijk zijn’. Na de Russische invasie was niet duidelijk hoe lang gevluchte Oekraïners in Nederland zouden blijven.

‘Nu de situatie langer duurt, zou het goed zijn als de rijksoverheid dit op structurelere basis inricht,’ vindt Breda. ‘We spannen ons sinds het begin van de Russische inval in Oekraïne in om Oekraïense vluchtelingen te helpen met goede opvang,’ reageert Velsen. ‘Dat doen we nu 2,5 jaar met veel inzet en creativiteit. Datzelfde verwachten we ook van het Rijk.’

Rijkspanden

Sommige gemeenten, waaronder Den Haag, Maastricht en Eemsdelta, herhalen de suggestie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten dat de landelijke overheid moet kijken of er rijkspanden beschikbaar zijn om Oekraïners in op te vangen.