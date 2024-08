Faber nog niet klaar voor overleg over regie Oekraïne-opvang

Foto: ANP FREEK VAN DEN BERGH

Minister Faber (Asiel en Migratie) heeft nog wat tijd nodig om eventueel overleg met gemeenten over de overlopende opvang van Oekraïners te beleggen. Dat zegt haar ministerie. Faber wees de gemeenten vorige week in een brief op hun verantwoordelijkheid om meer opvangplaatsen te regelen.

Er is een groot tekort aan opvangplaatsen voor Oekraïners die de oorlog in hun land zijn ontvlucht. De opvanghub in Utrecht, waaruit Oekraïners moeten doorstromen naar een definitiever opvangplek, is volgelopen en sloot onlangs de deuren. Meerdere gemeenten klagen dat het Rijk zich afzijdig houdt en vragen om meer landelijke regie. Eerder overlegde het kabinet geregeld met de veiligheidsregio’s over de opvang van asielzoekers en Oekraïners, maar die coördinatie is afgebouwd.

Niet helpend

Onder meer Renkum is kritisch. ‘De wijze waarop de overheid zogenaamd “regie” voert, is niet helpend voor gemeenten. De Rijksoverheid verlegt taken naar de provincie, die de opgaven weer bij de gemeenten legt,’ aldus de Gelderse gemeente. Volgens Stichtse Vecht overstijgt de opvangproblematiek ‘nadrukkelijk de schaal van individuele gemeenten of provincies’ nu er landelijk een tekort is. Het Rijk zou meer verantwoordelijkheid moeten nemen bij de huisvesting voor Oekraïense vluchtelingen, vindt die gemeente.

Wassenaar spreekt van een ‘zware taak’ die bij gemeenten wordt neergelegd. ‘Niet alleen vanwege alle andere opgaven waar de gemeenten voor staan. Maar ook vanwege de afwijkende verantwoordelijkheden en werkzaamheden die gepaard gaan met de opvang van grote groepen ontheemden.’

Gebrek aan regie

Verschillende gemeenten hekelen ook een oneerlijke verdeling van Oekraïners als gevolg van een gebrek aan regie. Woerden wil dat het Rijk zijn verantwoordelijkheid neemt, gemeenten faciliteert en degene die nog niet aan de opgave voldoen ‘aanspreekt op hun verantwoordelijkheid’. Volgens de gemeente Oudewater is ‘landelijke regie uiterst belangrijk om tot een eerlijke (lasten)verdeling te blijven komen. Niks doen en dan roepen “Het is crisis” lijkt ons een onwenselijk alternatief.’

Rijksvastgoed

Eerder riep de VNG het Rijk op zelf ook mee te zoeken naar plekken en opperde dat het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) nog wel een aantal leegstaande panden heeft die gebruikt kunnen worden voor opvang. Maar volgens een woordvoerder heeft of krijgt nagenoeg al het vastgoed een bestemming. ‘Langdurig leegstaande panden, die ook nog geschikt zijn voor bewoning, heeft het RVB nauwelijks in bezit.’

Eerder is samen met gemeenten, provincies en COA gekeken naar de mogelijkheden om rijksvastgoed in te zetten voor opvang, laat de woordvoerder weten. ‘Dit heeft ertoe geleid dat capaciteit voor ongeveer 850 Oekraïners en 4000 asielzoekers is vrijgemaakt op verschillende locaties van het RVB.’