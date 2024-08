Pilot met koppeling data geeft inzicht in isolatiewaarde woningen

Gemeenten kunnen met een nieuwe dataset zien welke woningen slecht geïsoleerd zijn. De set is een koppeling van data van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en het Kadaster. Een pilot in de gemeente Apeldoorn laat zien in welke wijken de opgave het grootst is.

Het verduurzamen van woningen start volgens het Kadaster bij het hebben van inzicht. Hoe goed huizen geïsoleerd zijn, kan enorm verschillen en hangt bijvoorbeeld af van de bouwperiode.

Data koppelen voor inzicht

Door data van RVO en het Kadaster aan elkaar te koppelen, ontstaat er inzicht in de kenmerken van een woning. Die eerste heeft namelijk op basis van energielabels informatie over de isolatiekenmerken van een woning. De tweede organisatie heeft informatie over de eigenaar en het bouwjaar van een woning die gebruikt kan worden voor een inschatting van isolatiekenmerken.

De optelsom van de dataset zorgt volgens RVO voor inzichten en kan een reden zijn om in gesprek te gaan met inwoners van matig of slecht geïsoleerde huizen. ‘Of met woningcorporaties om verduurzaming efficiënter aan te pakken. Zo is het bij een warmtenet bijvoorbeeld belangrijk dat woningen voldoende geïsoleerd zijn.’

Apeldoornse pilot

In het kader van VIVET (Verbetering Informatie Voorziening Energietransitie) liep er een pilot in Apeldoorn. In totaal zijn er ruim 75.500 woningen in die gemeente, 63 procent van hiervan heeft een energielabel. Voor de huizen zonder zo’n label werden verschillende isolatiekenmerken bepaald: dak, gevel, vloer, raam in de leefruimte en een raam in de slaapkamer. Voor 50.1000 woningen (66 procent) is informatie voor alle 5 de kenmerken vastgesteld.

Raamisolatie als losse maatregel

Uit de resultaten van de pilot blijkt dat de woningen in Apeldoorn ‘slecht’ scoren op de isolatie van gevel, dak of vloeren en ‘goed’ of ‘redelijk’ op raamisolatie. Het isoleren van glas gebeurt vaak als ‘losse maatregel’ en niet als onderdeel van een pakket aan maatregelen. Zo’n 5 procent van de woningen scoort slecht op alle isolatiekenmerken, zowel onder particuliere koopwoningen als huizen van woningcorporaties.

Vragen stellen

De dataset maakt het mogelijk om gericht vragen te stellen. Zoals waar de meeste woningen zonder vloerisolatie staan en wie de eigenaren daarvan zijn. Zo bleek bijvoorbeeld dat in Apeldoorn in stadsdeel Zuidoost 3550 woningen een slecht geïsoleerde vloer hebben.