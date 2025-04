Boa moet vervuilende buitenlandse busjes weren

De automatische controles bij de uitstootvrije zones die sinds 1 januari in een reeks binnensteden gelden, werken niet bij buitenlandse voertuigen. Boa’s moeten daarom voorlopig de handhaving voor deze bedrijfswagens op zich nemen.

Dat heeft staatssecretaris Jansen (Milieu) dinsdag gezegd in een debat. In 16 gemeenten gelden de zogeheten zero-emissiezones inmiddels. De meest vervuilende bedrijfswagens mogen daar al niet meer in. In 2030 zijn er alleen nog ondernemers welkom met wagens die géén broeikasgassen uitstoten.

Buitenlandse kentekens

In principe controleren camera’s de kentekens van voertuigen die de zones in rijden. Bij buitenlandse auto’s kan dit nog niet. ‘Ik had dit liever anders gezien,’ aldus de staatssecretaris.

‘Dan hebben we dus straks boa’s die aan de ingang van een zero-emissiezone moeten gaan staan,’ reageerde PVV-Kamerlid Hidde Heutink. ‘Dat zijn niet de grenscontroles waar we vanuit waren gegaan.’ Voor het Kamerlid is het handhavingsprobleem een reden om opnieuw te pleiten voor uitstel van de uitrol van de zones.

Heutink vroeg zich af hoe het zit met de controle van tol en een heffing voor vrachtwagens. Daarbij werkt de automatische nummerbordherkenning wel naar behoren, antwoordde Jansen.