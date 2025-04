Nieuw vergunningstelsel en spoedwet om stikstofslot open te breken

Het kabinet komt na de zomer met een nieuw vergunningstelsel dat Nederland ‘van het slot’ moet halen. Een spoedwet dient daarbij te zorgen voor minder stikstofuitstoot door onder andere de bouw, landbouw en industrie. Dat meldt het kabinet.

Gemeenten luidden onlangs de noodklok over de vergunningverlening, die hapert na recente rechterlijke uitspraken over het stikstofbeleid. Het kabinet erkent dat het huidige stelsel onhoudbaar is en een ‘fundamentele herziening’ vraagt. ‘Zelfs verduurzaming wordt geblokkeerd en wandeltochten kunnen niet doorgaan. Het leidt ook tot miljoenen economische schade en heeft een negatief effect op het vestigingsklimaat,’ schrijft minister Wiersma (Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur).

‘Na de zomer’

‘Het doel,’ aldus de bewindsvrouw, ‘is om na de zomer een nieuw vergunningsstelsel te presenteren, gebaseerd op een beter inzicht in de staat van de natuur en alle bijbehorende drukfactoren. Het kabinet wil dat dit ook een oplossing biedt voor ondernemers die in de problemen zijn gekomen. In lijn met de verbeterdoelen van de Omgevingswet, zal de inzichtelijkheid, voorspelbaarheid en het gebruiksgemak voor initiatiefnemers, derden en bevoegd gezag hierbij vooropstaan.’

Op korte termijn wil de minister ‘een wetenschappelijk onderbouwde rekenkundige ondergrens’ introduceren. Hiertoe is al een voorstel voorgelegd aan de Raad van State, de hoogste adviseur van de regering. ‘Projecten die volledig onder deze grens vallen worden uitgesloten van een natuurvergunningplicht. Omdat deze projecten geen vergunning meer nodig hebben, zal dit de druk op de vergunningverlening verlichten.’

Komende maanden

Wiersma trekt honderden miljoenen uit om Nederland van het stikstofslot te halen, zo meldt de minister aan in haar brief. ‘Het kabinet werkt de komende maanden robuuste aanvullende maatregelen en de vergunningensystematiek verder uit. Ook wordt besloten over de omvang van de maatregelen en de bijbehorende financiering. Alleen met voldoende middelen kunnen ondernemers en agrariërs de nodige stappen zetten.’