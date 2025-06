Vanaf 1 juli boetes bij inrijden van uitstootvrije zones

Vanaf volgende week kunnen bestelauto’s en vrachtwagens die op fossiele brandstoffen rijden, een boete krijgen als zij een uitstootvrije zone binnenrijden. Tot nu toe kregen overtreders alleen een waarschuwing.

Sinds 1 januari 2025 hebben zeventien Nederlandse gemeenten een zero-emissiezone ingevoerd, waaronder grote steden als Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Tilburg en Groningen. Elf andere gemeenten volgen mogelijk nog.

Het initiatief is onderdeel van het programma Op weg naar ZES (Zero Emissie Stadslogistiek), waaraan onder andere het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat meedoet.

Achtergrond en doelstellingen

De invoering van zero-emissiezones is bedoeld om de luchtkwaliteit in steden te verbeteren en de CO2-uitstoot te verminderen. In deze zones mogen sinds 1 januari 2025 alleen nog bestel- en vrachtauto’s zonder uitstoot van schadelijke stoffen rijden. Het gaat hierbij om voertuigen die volledig elektrisch zijn of op een andere emissievrije manier worden aangedreven. De zero-emissiezones gelden niet voor personenauto’s.

Uitzonderingen

Er zijn verschillende uitzonderingen en overgangsregelingen van kracht. Voor bestelauto’s en vrachtwagens die dit jaar op kenteken zijn gezet, geldt dat zij uitstootvrij moeten zijn om een zero-emissiezone binnen te mogen rijden. Voor voertuigen op fossiele brandstoffen die al eerder op kenteken stonden, bestaat echter een overgangsperiode waarin zij in bepaalde gevallen nog wel toegang hebben tot de zones.

In sommige situaties is het bovendien mogelijk om een ontheffing aan te vragen. Dit geldt bijvoorbeeld voor voertuigen die uitsluitend privé worden gebruikt en nooit zakelijk worden ingezet. Ook voor voertuigen die minimaal 500 euro aan aanpassingen hebben voor mensen met een handicap, kan ontheffing worden aangevraagd.

Aanpassing ontheffingsregels

De huidige ontheffingsregels stammen uit 2024 en wijzigen per 1 januari 2026. Zo komt er een ontheffing voor dierenambulances en wordt ontheffing mogelijk voor het niet kunnen laden wegens een tekort aan netcapaciteit. Alle wijzigingen vind je op opwegnaarzes.nl.