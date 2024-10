Kamer wil fossiele vrachtauto nog niet weren, gemeenten wel

Foto: ANP SEM VAN DER WAL

De Tweede Kamer wil dat vrachtauto’s en bestelbusjes op fossiele brandstof voorlopig tóch de binnenstad in mogen. Sommige gemeenten willen deze voertuigen vanaf 1 januari stap voor stap weren, maar een Kamermeerderheid probeert dit te verhinderen tot 2029. Dit kan 14 gemeenten vooralsnog niet op andere gedachten brengen, zij willen hun plannen doorzetten.

Steden als Amsterdam en Utrecht dulden vanaf de jaarwisseling geen bedrijfsauto’s op benzine, diesel of gas in bepaalde wijken. Althans, dat is het plan. Ondernemers die bijvoorbeeld geen geld hebben voor een overstap op elektrisch vervoer, kunnen nog wel vragen om een uitzondering.

‘Gestandaardiseerde uitzondering’

Een Kamermeerderheid zint nu echter op ‘een landelijk gestandaardiseerde uitzondering’ voor alle ondernemers tot 2029. Regeringspartijen VVD, PVV en BBB vragen verantwoordelijk staatssecretaris Jansen (PVV, Infrastructuur) dat te regelen.

Doordat zij de steun hebben van kleine rechtse partijen en DENK, hebben ze coalitiepartner NSC, dat anders over de kwestie denkt, niet nodig voor een Kamermeerderheid.

Jansen zei vorige week nog dat het al te laat is om de ingangsdatum van 1 januari 2025 voor zogeheten zero-emissiezones te veranderen.

Gemeenten zetten door

Het geluid uit de Kamer kan ook gemeenten vooralsnog niet op andere gedachten brengen. Ten minste 14 lokale besturen willen hun plannen doorzetten. Het gaat om Gouda, Eindhoven, Assen, Amersfoort, Nijmegen, Maastricht, Zwolle, Delft, Den Haag, Utrecht, Tilburg, Leiden, Rotterdam en Amsterdam.

De gemeenten onderstrepen in een gezamenlijke verklaring dat ze een ‘betrouwbare overheid’ willen zijn, en noemen de invoering van zero-emissiezones een lokale bevoegdheid, waar politiek Den Haag niet aan zou kunnen tornen. ‘Het is vervelend dat er weer twijfel wordt gezaaid vanuit de landelijke politiek over de uitstootvrije zones en dat wordt voorgespiegeld of de invoering op het laatste moment landelijk kan worden tegengehouden.’

Per 1 januari invoeren

Vanuit Tilburg reageert wethouder Bas van der Pol (stedelijke ontwikkeling en economie): ‘Het kabinet moet nog met een officiële reactie komen, voor ons staat echter vast dat we de eerste fase van de zero-emissiezone per 1 januari gaan invoeren.’ Dat geldt ook voor Zwolle, de gemeente is met ondernemers in gesprek en ziet 2025 als ‘gezamenlijk leerjaar’. Volgens een woordvoerder herkent de gemeente de zorgen die er spelen. ‘We bieden veel ruimte voor maatwerk en tijd om (samen) oplossingen te vinden om de overstap te maken naar uitstootvrij vervoer’.