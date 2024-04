Daadkrachtig mobiliteitsbeleid moet ‘dichtslibben’ voorkomen

Als het komende kabinet niet met daadkrachtig mobiliteitsbeleid komt, slibt het land dicht. Dat stellen de Mobiliteitsalliantie, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Interprovinciaal Overleg (IPO). ‘Slimmer omgaan met wat er al is, in combinatie met meer geld’ kan volgens de partijen het dichtslibben voorkomen.

De verschillende partijen zeggen dat het komende kabinet voor grote opgaven staat, zoals woningbouw, verduurzaming en leefbaarheid. ‘Mobiliteit vormt een essentiële pijler voor al deze maatschappelijke opgaven en is de levensader van onze samenleving,’ aldus de VNG, het IPO en de mobiliteitsalliantie, een samenwerkingsverband van 25 partijen waaronder de ANWB, NS en de Fietsersbond.

Randvoorwaarde

‘Mobiliteit is geen doel, maar een belangrijke randvoorwaarde om te kunnen deelnemen aan de samenleving. Denk daarbij aan voldoende autowegen, fiets- en wandelpaden, waterwegen, bruggen en sluizen en een fijnmazig OV-netwerk. Bereikbaarheid én de betaalbaarheid daarvan is cruciaal,’ zegt ANWB-bestuursvoorzitter Marga de Jager, tevens voorzitter van de Mobiliteitsalliantie.

Ze doen een dringend beroep op de beoogde coalitie om mobiliteit onlosmakelijk onderdeel te maken van nieuw beleid. ‘Daar heeft de kiezer niet alleen behoefte aan, maar ook recht op.’

Maatwerk

Volgens gedeputeerde Harry van der Maas, voorzitter van de commissie mobiliteit van het IPO, kan het dichtslibben van het land worden voorkomen door slimmer om te gaan met wat er al is. ‘In combinatie met meer geld.’ In veel gevallen is maatwerk nodig, omdat de problemen wijdverbreid zijn, aldus de partijen. ‘Van achterstallig onderhoud aan de infrastructuur, tot het op peil brengen van de capaciteit in het openbaar vervoer,’ stellen ze in een verklaring.

Voor beheer en onderhoud is jaarlijks alleen al 2 à 3 miljard euro extra nodig, zeggen ze. ‘Los van investeringen in uitbreiding en vernieuwing van de infrastructuur.’

Alternatieven voor de auto

Gemeenten willen investeren in het verminderen, veranderen en verduurzamen van mobiliteit. Daarbij wordt ingezet op zo veel mogelijk lopen, fietsen, OV, deelmobiliteit en waar nodig de auto. Volgens wethouder van de gemeente Meierijstad en VNG-commissielid Jan van Burgsteden is het voor inwoners van belang dat er betaalbare en gelijkwaardige alternatieven voor de auto beschikbaar zijn. ‘Zoals goed OV in elke regio. Het is cruciaal dat bijvoorbeeld ziekenhuizen en nieuwe woonwijken duurzaam en goed bereikbaar blijven, ook als je geen auto hebt.’

Betaalbaarheid

De politiek moet volgens De Jager oog houden voor de betaalbaarheid van zowel reizen met het openbaar vervoer als de auto, zodat Nederlanders naar werk, school, familie of vrienden kunnen. ‘De formerende partijen moeten niet alleen vooruitkijken, maar ook oog hebben voor eerder gemaakte afspraken. Van lopende of reeds geplande projecten moet de financiering of uitvoering niet teruggedraaid worden. Haperend beheer en onderhoud aan bijvoorbeeld rijkswegen leidt tot extra druk op provinciale en lokale wegen.’