In elke arbeidsmarktregio komt een Werkcentrum

Het kabinet wil dat in alle 35 arbeidsmarktregio’s een Werkcentrum komt, zodat door het hele land duidelijk is waar je kunt aankloppen voor werk, de juiste scholing of geschikt personeel. Op dit moment zijn er 8 regio’s met een Werkcentrum waarin overheidsinstanties, UWV, gemeenten, het bedrijfsleven, vakbonden en onderwijsorganisaties samenwerken.

In oktober 2022 werden deze plannen al bekendgemaakt. Nu is concreet dat de regionale loketten allemaal Werkcentrum gaan heten en er de komende jaren 86 miljoen euro extra voor is.

Bij een werkcentrum kan iedereen zonder afspraak terecht en ondersteuning krijgen, ongeacht de hulpvraag of uitkering van de inwoner. De huidige regionale samenwerkingsverbanden zoals mobiliteitsteams moeten hier op termijn in opgaan.

Alle 35 regio’s

Er moet in alle 35 arbeidsmarktregio’s een Werkcentrum komen, nu zijn dat er 8. Zoals bijvoorbeeld een van de koplopers het Werkcentrum Rijnmond en het Werkcentrum Zuid-Limburg. In het Jaaroverzicht 2023 van het regionaal Werkcentrum Groot-Amsterdam is te lezen welke resultaten die samenwerking in het centrum oplevert.

Hervormingen arbeidsmarkt

‘Met de investeringen in Werkcentra laat het kabinet vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar aansluiten,’ schrijven onder meer ministers Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Schouten van Participatie. De maatregelen zijn onderdeel van het pakket aan hervormingen voor de arbeidsmarkt dat Van Gennip vorig voorjaar presenteerde.