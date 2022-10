Binnensteden gaan over op elektrisch rijden

Vanaf 2025 moet een groot aantal Nederlandse binnensteden emissievrij zijn. Elektrisch rijden is een van de middelen om dat doel te bereiken. ABB E-mobility levert laadoplossingen, adviseert gemeenten en denkt mee over de beste aanpak.

“Van belang is de wederzijdse afhankelijkheid van de gemeente en zorgaanbieder mee te nemen”



Bart Valk, Sales Specialist ABB E-mobility

Een opdracht die lastiger is dan je zou denken. ‘Zeker als je straks 50 á 60 voertuigen op één locatie wil opladen’, aldus Valk. ‘Het is de kunst om heel goed te kijken naar beschikbaar vermogen en daar de laadinfra op aan te passen.’

Iedereen wil natuurlijk in een volledig opgeladen voertuig rijden. Maar dat is niet altijd nodig. Valk: ‘Sommige voertuigen hebben maar een uur nodig om voldoende op te laden. Andere, zoals bussen, doen er veel langer over. De vraag is ook hoeveel tijd er is om te laden. Kan dat de hele nacht? Of alleen overdag een of twee keer? Allemaal factoren waar wij continu mee puzzelen. In de praktijk moet je laadpunten delen en dat betekent dat je een zeer uitgekiende planning moet maken. Ook daar houden wij ons mee bezig. Met load-en sitemanagementsystemen monitoren we continu het beschikbaar vermogen en hoe we het laden daarop kunnen aanpassen.’

Zo efficient mogelijk opladen

De gemeente Rotterdam is op dit moment bezig met het elektrificeren van veegkarretjes, vuilniswagens en een aantal personenauto’s. Een klus die ABB E-mobility samen met TotalEnergies uitvoert. ‘Zij hebben de tender van de gemeente Rotterdam gewonnen en wij zijn betrokken als vaste partner’, legt Valk uit. ‘TotalEnergies exploiteert de laadpalen en is verantwoordelijk voor het regelen van het beschikbaar vermogen. Wij houden ons bezig met de toelevering van de laadinfrastructuur en we zijn verantwoordelijk voor de connectivity van de laders en de service en voor het onderhoud.

Samen met gemeente Rotterdam en Gemeentewerken kijken we naar de beste oplossing voor het Kleinpolderplein, de locatie waar alle veegwagens, vuilniswagens en andere grote wagens van de gemeente staan. De uitdaging daar is om al die voertuigen met het beschikbare vermogen zo efficiënt en zo goed mogelijk op te laden.’

Voor iedereen even wennen

Op het Kleinpolderplein wordt gestart met waarschijnlijk vijf á tien laders. ‘Uiteindelijk worden dat er meer en willen we vijftig tot zestig voertuigen per dag kunnen laden’, licht Valk toe. ‘Voor het zover is, moeten er nog wat stappen worden gezet. De ruimte voor de laadpalen gaat natuurlijk ten koste van een aantal parkeerplekken. Het beschikbaar vermogen is in dit geval ook een belemmering. Bij het bouwen van de locatie in het verleden is uiteraard nog geen rekening gehouden met de klimaatdoelen van nu.

‘Dat betekent dat we bij de netbeheerder meer vermogen moeten aanvragen, wat zo één tot twee jaar kan duren. Uitwijken naar een andere locatie, waar wél snel kan worden uitgebreid, zou een oplossing kunnen zijn. Er zijn nog meer gemeentedepots waar in de toekomst wellicht meer ruimte is om sneller en meer te laden. Dat is een kwestie van schakelen. De centrale locatie aan het Kleinpolderplein is sinds jaar en dag dé locatie waar iedereen samenkomt, waar alles gebeurt. Een nieuwe, andere locatie erbij is voor iedereen even wennen.’

Uitdaging

Op dit moment tanken de meeste mensen nog benzine of diesel. Valk: ‘Als je tank leeg is, vul je hem en kun je weer een paar dagen verder. Elektrisch rijden is anders. Het kan zijn dat je twee keer per dag moet laden en dat is aanpassen. Dan moet je plannen waar en wanneer je gaat laden en daar ook tijd voor reserveren.’ Bij een aantal mensen is dat bewustzijn er al. Voor anderen is dat nog nieuw. ‘De een zal sneller schakelen dan de ander’, gaat Valk verder.

‘Of er misschien zelfs een uitdaging in zien om zo min mogelijk te verbruiken en zijn rijstijl daar op aanpassen door niet te snel op te trekken na een stoplicht en te regenereren op remenergie. Ook daarin kunnen wij begeleiden. Daarnaast adviseren we gemeenten ook over de laadplanning, de opstelling van de voertuigen en helpen we ambtenaren met het onder de knie krijgen van laden, koppelen en ontkoppelen.’

Een andere mindset

‘Kortom, deze stap vraagt om een andere mindset’, gaat Valk verder. ‘Ook daar ligt voor ons een rol. Het gaat om het creëren van een stuk bewustzijn. Als je privé al elektrisch rijdt, heeft deze verandering op het werk natuurlijk minder impact. Uiteindelijk is dit wel de kant die we op gaan. Rotterdam is behoorlijk vooruitstrevend. High power en snelle laders, daar investeren ze flink in. Ook in de haven en op het gebied van personenvervoer timmeren ze behoorlijk aan de weg. En dat is maar goed ook, want 2025 is sneller dan je denkt. Het is dus heel belangrijk dat we met elkaar werken aan een schonere en beter leefbare stad.’

ABB heeft jarenlange ervaring in het ontwikkelen, produceren, installeren en onderhouden van EV-laadoplossingen. Zo was ABB de eerste organisatie die in Nederland een landelijk DC-snellaadnetwerk realiseerde. ABB E-mobility biedt totaaloplossingen voor het opladen van elektrische voertuigen over het gehele spectrum: van compacte en hoogwaardige AC wallboxen voor thuis en op het werk, tot betrouwbare DC-snellaadstations met stabiele connectiviteit, en innovatieve on-demand elektrische laadsystemen voor zwaar transport.



