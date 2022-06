Vanaf 2023 parkeerkorting voor elektrische auto’s mogelijk

Gemeenten mogen vanaf volgend jaar lagere parkeertarieven rekenen voor elektrische auto’s en auto’s die op waterstof rijden. Het gaat dan om betaald parkeren langs de weg of op een parkeerterrein, maar ook om de kosten van een parkeervergunning. De maatregel is bedoeld om ‘schoon rijden’ aantrekkelijker te maken.

Gemeenten mogen al zelf bepalen of en hoeveel automobilisten moeten betalen om ergens te parkeren. Die bevoegdheid is vastgelegd in artikel 225 van de Gemeentewet. Maar ze mogen daarbij geen verschillende tarieven per soort voertuig rekenen. Het kabinet is van plan de Gemeentewet daarvoor aan te passen, zo schrijft staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer.

Belangstelling

Vanaf 2023 zijn gemeenten dan vrij om te beslissen of en hoeveel korting ze elektrische auto’s willen geven en hoe. Bijvoorbeeld via parkeerapps, of door een extra optie bij de parkeerautomaat in voeren. ‘Gemeenten krijgen hiermee een extra instrument om te werken aan schone lucht en minder verkeersherrie in hun stad of dorp. Dat vind ik belangrijk. Ze kunnen er zelf voor kiezen of ze de optie willen gebruiken. Diverse gemeenten hebben bij de totstandkoming van de regelgeving aangegeven belangstelling te hebben voor deze extra mogelijkheid.’

Alleen schone auto’s

De korting mag alleen voor ‘schone auto’s’, die tijdens het rijden helemaal geen uitlaatgassen uitstoten. Zoals elektrische auto’s en op waterstof, personenauto’s en bestelbussen. En niet voor zuinige of hybride auto’s. Uit onderzoek blijkt dat korting op parkeertarieven bij kan dragen om schoon rijden aantrekkelijker te maken, stelt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. ‘Zeker in combinatie met andere voordelen.’