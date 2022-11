Miljardeninvesteringen voor bereikbaarheid woonwijken

Het kabinet heeft in het coalitieakkoord 7,5 miljard euro vrijgemaakt om nieuwe woonwijken goed bereikbaar te maken. De verdeling van de gelden voor de nieuwe infrastructuur door heel Nederland is nu bekend. Er gaat 4 miljard euro naar het OV, 2,7 miljard naar de auto en 780 miljoen naar de fiets.

Het beeld van de gloednieuwe Vinexwijk in de jaren negentig staat bij velen nog op het netvlies. Het was er prima wonen, maar de ontsluiting van deze wijken aan de rand van de stad via voldoende wegen en openbaar vervoer, bleek geen prioriteit bij het Rijk. Nu Nederland weer voor een grote woningbouwopgave staat moet dat anders, zo is in Den Haag bij de kabinetsformatie al besloten.

Samen met provincies en gemeenten, die zelf ook een forse financiële bijdrage leveren, is nu een verdeling van de toegezegde 7,5 miljard euro vastgelegd. Ondanks de vele onzekerheden, onder meer vanwege de stikstofcrisis, wil het kabinet blijven werken aan de bereikbaarheid van Nederland.

Woningbouw en infrastructuur

Het doel is een goede bereikbaarheid en ontsluiting van 400.000 nieuw te bouwen woningen tot en met 2030. Daarbij gaat het zowel om de aanleg van nieuwe spoorlijnen, wegen en fietspaden, als ook om verbetering en verdere ontwikkeling van bestaande verbindingen. Een deel van het geld gaat naar grote infrastructurele projecten. Het andere deel naar het versnellen van gemeentelijke en provinciale mobiliteitsmaatregelen bij nieuwbouw. Bij alle plannen is volgens het kabinet expliciet de keuze gemaakt om woningbouw en infrastructuur meer hand in hand te realiseren.

Breed palet

‘Nieuwbouw en bestaande woningen moeten goed bereikbaar zijn. Daarbij is een rotonde of een verbindingsweg in je eigen buurt belangrijk om fijn te kunnen wonen,’ zegt minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). ‘Maar ook een goede doorstroming op de ring rond grote steden is van belang.’

Staatsecretaris Heijnen, eveneens van IenW, voegt daaraan toe dat het kabinet ook kiest voor ‘flinke investeringen in het openbaar vervoer en de fiets. Hiermee zorgen we dat door het hele land woningen op een duurzame manier bereikbaar worden. Daarbij kiezen we niet alleen voor investeringen in de Randstad, maar juist ook in de regio. Zo zorgen we er bijvoorbeeld voor dat studenten vanuit de Achterhoek met de trein makkelijker en sneller bij hun opleiding in Arnhem kunnen komen.’

Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening vervolgt: ‘Tot en met 2030 hebben we 900.000 woningen te bouwen, Om dit voor elkaar te krijgen, moeten de nieuwe woningen straks ook bereikbaar zijn. Van de toegezegde 7,5 miljard euro is er 6 miljard bestemd voor 17 grootschalige woningbouwlocaties. Die stimuleren de bouw van 288.000 woningen, zo’n driekwart van het totale doel. De andere 1,5 miljard gaat naar de versnelling van 105 projecten, zowel binnen- als buitenstedelijk, binnen de randstad en in de regio.’

Investeringen in het land

Het rijksgeld gaat concreet naar een groot aantal infrastructurele- en woningbouwprojecten. Hieronder volgt een niet uitputtend overzicht.

In de stad Groningen komt er een openbaarvervoerknooppunt bij een nieuwe wijk met 5000 woningen en een campus. Deze woonwijk wordt op een oud fabrieksterrein van een suikerfabriek ontwikkeld. Het ministerie van IenW reserveert 88,6 miljoen euro voor de ontwikkeling en bouw van het nieuwe trein- en busstation.

In Amsterdam staat er ook veel op stapel. Het Rijk en de regio hebben een omvangrijk pakket aan afspraken gemaakt voor het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Hoofddorp en het sluiten van de kleine metroring tot Hemknoop. Daarnaast is er overeenstemming over het realiseren van project Zuidasdok. Hierdoor kan station Amsterdam Zuid zich verder ontwikkelen tot een internationaal belangrijk treinstation. Ook ontstaat hierdoor meer ruimte op het spoor voor treinen naar alle delen van Nederland.

In Zuid-Nederland bouwen Eindhoven en Helmond de komende jaren veel huizen in de omgeving van treinstations. Om te zorgen dat nieuwe en huidige bewoners goed van A naar B kunnen, investeert het kabinet 802 miljoen in de bereikbaarheid van de ‘brainportregio’.

1,5 miljard euro naar Zuid-Holland

In Rotterdam wil het ministerie 625 miljoen euro investeren in verschillende oeververbindingen, zoals een brug tussen Feyenoord en Kralingen voor verschillende verkeerstromen. In totaal gaat in Zuid-Holland ruim 1,5 miljard euro naar verbetering van het spoor en de stations tussen Leiden en Dordrecht. Eerder kreeg het project ‘Oude Lijn’ al 1 miljard euro uit het Groeifonds toegekend.

Tot 2040 worden langs of vlak bij het spoor in onder meer Leiden, Dordrecht, Den Haag, Schiedam en Rotterdam 77.000 woningen gebouwd. Met het geld dat nu beschikbaar komt, wordt niet alleen het spoor klaargemaakt voor meer sprinters, maar worden ook plannen gemaakt om nieuwe stations te bouwen.

Risico op overstromingen

Het risico op overstromingen zoals in de zomer van 2021 in Limburg, moet verder worden aangepakt. Daarom investeert IenW in de waterveiligheid van rivieren. Dit gaat gaan met name naar de provincie Limburg. Zo wordt 28,8 miljoen euro uitgetrokken voor het project Venlo-Vierwaarden, waar dijken worden versterkt en rivieren worden verruimd.

Ook wordt het stroomgebied van de Maas tussen Eijsden, Maastricht en de monding van de Geul aangepakt. Het Rijk stelt daar 60 miljoen beschikbaar voor de rivierverruiming. De regio’s leggen zelf geld bij om natuurdoelen te behalen en stadsontwikkeling te bevorderen.

Op de fiets

Deze week hebben Rijk en regio’s ook nog 35 nieuwe kleine projecten vastgesteld. Het gaat veelal om verbetering van fietsvoorzieningen, zoals routes en uitbreidingen van fietsenstallingen. In totaal investeert het Rijk 780 miljoen euro in fietsinfrastructuur door het hele land. Het gaat om maatregelen zoals ‘doorfietsroutes’, waar fietsers snel en veilig van en naar kunnen huis fietsen.

Ook komen er veel nieuwe fietsenstallingen bij OV-knooppunten. Bijvoorbeeld bij de stations in Utrecht en Goes, waar in totaal 3500 nieuwe plekken komen. Fietsers kunnen daar makkelijker en sneller overstappen op het openbaar vervoer.

Daarnaast komen op tal van plekken nieuwe tunnels en bruggen voor fietsers en voetgangers. Bijvoorbeeld over rijkswegen, of onder het spoor door, zoals in Wijchen en bij Sittard-Geleen. Hierdoor kan de woonwijk aan de andere kant van de weg of het spoor beter per fiets of te voet worden bereikt.

Ook gemeenten en provincies betalen mee aan de fietsmaatregelen. Samen met hun bijdrage komt de totale investering voor de fiets op ruim 1,1 miljard euro.