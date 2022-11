Eindhoven zet fors in op duurzame economische groei in de regio

De gemeente Eindhoven gaat de Brainport Industries Campus (BIC) fors uitbreiden. De behoefte aan vestigingslocaties voor zowel de hightech maakindustrie als onderwijsinstellingen groeit zodanig dat uitbreiding nodig is. ‘Hiermee bouwen we niet alleen aan de duurzame economische groei van de regio, maar ook aan het talent van de toekomst.’

Gemeente Eindhoven en VOF BIC (SDK Vastgoed en MAJA) tekenden hiervoor een overeenkomst en presenteerden hun plannen. De bestaande campus BIC 1 die sinds 2019 in bedrijf is, wordt komende jaren uitgebreid met 225.000 m2 voor hightech, leren en werken in een groene omgeving. De bouw start naar verwachting in 2025.

Uniek is de afspraak die de partijen hebben gemaakt om de gronden in erfpacht uit te geven. Hierdoor is het publiek belang geborgd. De gemeente heeft hierbij een niet-exclusieve optie tot koop.

Epicentrum

De tweede innovatieve campus, BIC 2, wordt volgens de gemeente het epicentrum van de hightech maakindustrie. Het gaat verder in op het campusconcept van gezamenlijk innoveren, hoogwaardige en gedeelde faciliteiten, toptechnologie, ondernemerschap, leren en ontmoeten op nationaal en internationaal niveau. Natuur, groen, duurzaamheid en een goed toegankelijke openbare ruimte zijn belangrijke uitgangspunten voor het totale BIC-campusconcept. Dat won in 2019 een prijs voor een van de beste circulaire werklocaties in Nederland.

Doorbouwen

Op de 225.000 m2 komen het bedrijfsleven en onderwijs samen onder één dak. ‘Zo kunnen ze gezamenlijk werken aan oplossingen voor allerlei maatschappelijke uitdagingen,’ aldus wethouder Stijn Steenbakkers (Brainport, economie en gebiedsontwikkeling Eindhoven Noordwest). ‘Ik ben trots dat we kunnen doorbouwen aan deze internationale campus. Want onze stad en regio hebben de verantwoordelijkheid om een verschil te maken op belangrijke wereldwijde maatschappelijke thema’s, zoals duurzaamheid, digitalisering en gezondheid.’