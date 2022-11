‘Aanpak en geld voor isolatie nog dit jaar nodig’

Het kabinet moet voor het einde van het jaar met een grootschalige aanpak komen voor het isoleren van huizen. Niet alleen is dit van groot belang voor de groep mensen die de energiekosten echt niet meer kan betalen, maar ook brengt het de klimaatdoelstellingen dichterbij. Dit dringende verzoek komt van de VNG, NVDE, Bouwend Nederland en Isolerend Nederland.

Ze zeggen daarbij dat een aanpak alleen niet volstaat, maar dat er ook geld voor vrijgemaakt moet worden. ‘Kom voor het einde van dit jaar tot een plan van aanpak om het totale energieverbruik van inwoners, MKB en maatschappelijke instellingen definitief te verlagen,’ aldus de partijen. ‘Het prijsplafond is financieel onhoudbaar en biedt geen structurele oplossing.’

Prijsplafond

Dankzij het door het kabinet ingestelde prijsplafond gaan consumenten vanaf begin volgend jaar een maximale prijs betalen over een deel van hun gas- en elektriciteitsverbruik. De twijfels hierover groeien de laatste dagen echter snel, zowel binnen de Tweede Kamer als daarbuiten. Zo dreigen er overwinsten voor de energiebedrijven en zou geen enkel ander Europees land zo’n slecht prijsplafond hebben ingesteld als Nederland. Er is kortom veel meer nodig om op korte termijn de noden te verlichten, aldus de VNG en andere partijen.

Hoge prijzen blijven

‘Huishoudens, het MKB en maatschappelijke voorzieningen, zoals verzorgingstehuizen, buurthuizen en scholen hebben momenteel te kampen met heel hoge energierekeningen,’ aldus VNG. ‘Een toenemend aantal huishoudens steekt zich in de schulden om de energierekening te kunnen betalen. Dit heeft forse sociale gevolgen, zoals huisuitzettingen en een steeds grotere groep kinderen die in armoede leeft.’

Geld anders besteden

Een prijsplafond is financieel gezien onhoudbaar en op deze grote schaal onmogelijk te herhalen in de komende winters, zo stellen de partijen. ‘Het moet dus anders. Met het geld voor het prijsplafond (uitgaande van 23,5 miljard euro) zijn 4 á 5 miljoen woningen met een slecht energielabel te verduurzamen naar de standaard voor woningisolatie. Met dit bedrag zouden we zelfs ruim 2 miljoen woningen met een slecht label kunnen voorbereiden om helemaal van het aardgas af te gaan, een proces dat nu veel vertraging ondervindt.’

Hulp bij isoleren

Woningen sneller isoleren en tochtvrij maken zou veel mensen helpen is het devies. In Amsterdam en andere gemeenten zijn ze al eerder op het idee gekomen mensen te helpen met het isoleren van hun woning om energiearmoede tegen te gaan. Er gaan energiecoaches- en fixers langs de deur in veel gemeenten om inwoners met simpele isolatiemaatregelen te helpen.

FIXbrigade

Vier jaar geleden bedacht buurtorganisatie Jungle Amsterdam de FIXbrigade. Destijds al hard nodig, maar nu nog veel harder. De FIXbrigade startte in de Dapperbuurt in Amsterdam-Oost en heeft sindsdien honderden huizen onder handen genomen en energiezuiniger gemaakt. Zoals de sociale huurwoning van een mevrouw die haar woning al 22 jaar huurt zonder dat er ooit wat is opgeknapt. Toen haar energiekosten drie keer over de kop gingen riep de bewoonster de hulp in van de FIXbrigade.

Die wist haar woning in één dag tochtdicht te maken met allerhande tochtstrippen tussen ramen en deuren. Ook hebben ze alle energievretende lampen vervangen voor ledlampen en de cv-installatie beter afgesteld. Voor Amsterdammers met een inkomen lager dan 140 procent van het sociaal minimum is deze service geheel gratis, anderen kunnen er tegen betaling gebruik van maken.

Inmiddels heeft dit initiatief landelijk navolging gekregen. Het is de bedoeling om uit te breiden naar honderd teams in tachtig gemeenten, die door het hele land in anderhalf jaar twintigduizend woningen tochtdicht gaan maken. Shell, Vattenfall, Rabobank, ABN Amro en het ministerie van Binnelandse Zaken investeren samen in de nieuwe stichting die de FIXbrigade uitbreidt naar heel Nederland.

Eisenlijstje

Toch is besparen en isoleren nog niet voor iedereen weggelegd, stelt VNG en consorten. ‘Geld voor isolatie mag niet het probleem zijn, nu we dit jaar en misschien ook de komende jaren miljarden besteden aan het prijsplafond. We vragen het kabinet daarom om, samen met ons, het momentum aan te grijpen en groots in te zetten op energiebesparing in de gebouwde omgeving.’

De partijen vragen daarom om een substantiële verhoging op korte termijn van de budgetten voor het Nationaal Isolatieprogramma (NIP), van in eerste instantie 1 miljard euro. Daarnaast willen ze een verhoging van de bestaande isolatiesubsidies voor het MKB en maatschappelijk vastgoed, want die zijn tot nu toe ontoereikend gebleken. Tenslotte zijn ze van mening dat bij een crisis een crisisaanpak hoort: ‘faciliteer gemeenten en uitvoerders, zodat ze het versnellen van de isolatieaanpak kunnen waarmaken.’