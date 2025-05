Meer starters kopen een huis, maar krapte op de woningmarkt blijft

De krapte op de Nederlandse woningmarkt is nog niet voorbij. Het aantal huishoudens met een verhuiswens is de afgelopen jaren toegenomen naar 3,6 miljoen. Ongeveer de helft hiervan bestaat uit zelfstandige huishoudens die door willen stromen naar een andere woning. De andere helft bestaat voor een groot deel uit thuiswonende jongeren.

Dit blijkt uit het WoonOnderzoek Nederland (WoON) 2024, dat in april 2025 door het ministerie van VRO is gepubliceerd.

Jongeren kochten wel relatief vaker een huis dan in 2021, bij het vorige Woononderzoek. In 2025 zette dit overigens verder door, blijkt uit cijfers van het Kadaster. In het eerste kwartaal van 2025 ging bijna de helft van de verkochte woningen naar een starter. Starters kochten vooral woningen in de grote steden.

Ongelijkheid op woningmarkt

Starters die een huis kochten, maakten regelmatig gebruik van een schenking van (schoon)ouders, blijkt uit WoON. In 2024 kreeg ruim een derde een schenking voor het kopen van een huis, ten opzichte van een kwart in 2021. Zonder een schenking is kopen voor veel starters lastig of onmogelijk. Maar ook huren is voor jongeren duur: in vergelijking met 2021 is het aantal huishoudens in de middenhuur en dure huur met bijna twee derde toegenomen. Vooral jonge stellen wonen relatief vaak in een woning met dure huur.

De ongelijkheid tussen starters neemt hierdoor toe. Een groot deel van de woningzoekers zonder extra financiële mogelijkheden kan geen woning vinden. Uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis blijkt dat ze hierdoor ook andere levenskeuzes uitstellen.

Verduurzaming woningen

Een groot deel van de inwoners (84%) is (zeer) tevreden met de woning. Eigenaar-bewoners zijn veel vaker tevreden dan huurders. Ontevredenheid heeft vaak te maken met geluidsoverlast en overlast door verkeer. Ook de staat van de woning en de mate van isolatie speelt een rol. Met betrekking tot dit laatste punt zijn er wel verbeteringen zichtbaar. Steeds meer woningen worden verduurzaamd. Van de corporatiewoningen met een geregistreerd energielabel heeft ongeveer 90% energielabel A tot en met D. Voor de koopsector en private sector is dat ongeveer 80%.

Regionale uitwerking WoonOnderzoek

Naast een landelijke publicatie is er ook een regionale uitwerking. Hierin kunnen gegevens voor een regio of provincie worden bekeken.