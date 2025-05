Herbruikbare menstruatieproducten via gemeenten populair

De gemeenten Groningen en Roosendaal zijn de eerste in Nederland die gratis herbruikbare menstruatieproducten aanbieden aan hun inwoners. Deze maatregel voorkomt niet alleen tonnen afval, maar biedt ook een duurzaam alternatief voor de bestrijding van menstruatiearmoede.

De regeling blijkt een groot succes zo schrijft Duurzaam Ondernemen. In Groningen werden binnen vier dagen alle 500 beschikbare herbruikbare producten uitgegeven. Vanwege de grote belangstelling en positieve reacties overwegen zowel Groningen als Roosendaal de regeling opnieuw open te stellen.

Steeds meer gemeenten zetten in op afvalpreventie. Bijna tachtig gemeenten hebben inmiddels programma’s om menstruatiearmoede tegen te gaan. Een belangrijke stap – maar vaak ligt de focus nog op wegwerpproducten. Daarmee wordt het probleem tijdelijk verlicht, maar niet structureel opgelost. En het draagt niet bij aan duurzaamheidsdoelen. Herbruikbare menstruatieproducten zijn een goed voorbeeld van afvalpreventie aan de bron. Ze gaan jaren mee, besparen kilo’s afval én geven inwoners de kans om onafhankelijk te worden van periodieke hulp. Bovendien is het verstrekken van herbruikbare producten ook sociaal beleid: het vergroot de zelfredzaamheid, vermindert schaamte en maakt duurzame keuzes voor iedereen bereikbaar.

Inwoners konden de producten aanvragen via de gemeentelijke websites. Een effectieve manier om ook inwoners te bereiken die niet snel via de gemeente hulp zouden vragen. Zero Waste Nederland ondersteunt de gemeenten hierbij.