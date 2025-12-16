Hulp voor werkenden rondom armoedegrens

In Nederland hebben ongeveer 355.000 werkenden met een laag inkomen te maken met armoede of zitten zij daar net boven; vooral alleenstaanden lopen hierbij extra risico. Zij zijn financieel kwetsbaar, kampen vaker met schulden en weten vaak niet goed welke hulp en inkomensondersteunende regelingen er voor hen zijn, zoals bijzondere bijstand, kwijtschelding van lokale lasten, toeslagen of minimaregelingen.​

Om deze groep beter te bereiken start het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de campagne ‘Stap naar hulp’, die werkenden met een laag inkomen stimuleert om contact op te nemen met Geldfit voor advies en het benutten van nog onbenutte “potjes”. De impact van geldzorgen is groot: mensen met een inkomen tot 125 procent van de armoedegrens mijden vaker sociale activiteiten, slapen slechter, slaan soms maaltijden over en maken zich zorgen over bijvoorbeeld huisuitzetting.

​Hulp zoeken is lastig

Uit een Ipsos I&O-peiling onder 408 alleenstaande werkenden tussen 25 en 65 jaar blijkt dat vier op de tien matige tot grote geldzorgen heeft, terwijl slechts de helft weet waar zij terecht kan voor hulp. Ruim een derde is bang geld te moeten terugbetalen als zij een regeling gebruiken, vooral jongere alleenstaanden tussen 25 en 35 jaar. Veel werkenden rond de armoedegrens werken bovendien minder uren, bijvoorbeeld door een opleiding, zorgtaken of gezondheidsproblemen.

​Meer werken niet voor iedereen haalbaar

Staatssecretaris Jurgen Nobel (Participatie en Integratie) benadrukt dat meer uren werken voor veel mensen een uitweg uit armoede kan zijn, maar niet voor iedereen haalbaar is. Volgens hem moet werk meer lonen en moeten regelingen eenvoudiger worden, zodat mensen geen angst hoeven te hebben voor terugvorderingen; daarbij werkt hij samen met gemeenten.​

Vroegtijdige hulp kan voorkomen dat schulden verder oplopen. Daarom krijgt ook de rol van werkgevers meer nadruk: zij zien vaak als eerste signalen van financiële problemen, bijvoorbeeld loonbeslag, meerdere banen of verhoogd ziekteverzuim. Een werknemer met ernstige geldzorgen kost een werkgever gemiddeld zo’n 13.000 euro per jaar aan verzuim, lagere productiviteit en administratieve lasten.​